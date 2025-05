Violences sexuelles à Saint Thomas d'Aquin à Oullins : le ministre François-Noël Buffet était surveillant quand le professeur sévissait

C'est un nouveau membre du gouvernement dont le nom apparaît dans une affaire d'établissement privé catholique rongé par ses démons du passé. Après François Bayrou et l'affaire de Bétharram, c'est au tour de François-Noël Buffet d'être interrogé sur ce qu'il savait ou non des faits aujourd'hui révélés à Saint Thomas d'Aquin-Véritas à Oullins-Pierre-Bénite.

Car la parole se libère de plus en plus à Oullins. Après le courageux témoignage d'Arnaud B. sur le groupe Facebook AESTAV, d'autres ont suivi. Et de plus en plus d'anciens élèves du lycée Saint Thomas d'Aquin-Véritas, raccourci en STAV par les initiés, osent désormais évoquer ce que beaucoup savaient ou suspectaient : M. Vallin était un professeur toxique, voire un prédateur.

Le professeur de français a traumatisé la scolarité de nombreux adolescents à travers les décennies dans l'établissement privé et catholique d'Oullins. Mais au-delà de ses excès de colère, de son comportement imprévisible que les anciens élèves mettent dorénavant sur le compte de l'alcool, il y aurait ces agressions sexuelles et viols présumés commis lors de cours particuliers.

Si le professeur de français est aujourd'hui décédé, une enquête a été ouverte il y a quelques semaines par le parquet de Lyon pour "agression sexuelle sur mineur" et "viol sur mineur".

Le directeur général de STAV Xavier Gouët avait notamment procédé à un signalement au procureur de la République le 27 mars après avoir échangé avec Arnaud B. par téléphone.

Les enquêteurs cherchent aujourd'hui à compiler un maximum de témoignages et d'informations pour éclaircir les faits.

Un futur ministre sur place comme élève puis surveillant

A Oullins, beaucoup de personnalités sont intimement liées à Saint-Thomas d'Aquin-Véritas. Actuel conseiller municipal délégué aux Structures pour personnes âgées et aux Cultes, Georges Tranchard a été CPE et responsable d'internat à STAV.

François-Noël Buffet est aussi une figure de premier plan. Ancien sénateur-maire, il avait fait ses gammes comme élève dans la commune au sud de Lyon, évidemment à Saint Thomas d'Aquin.

C'est tout logiquement qu'une fois devenu étudiant en droit, celui qui est aujourd'hui ministre auprès du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est retourné à Saint-Thomas d'Aquin pour y travailler comme surveillant. Un job étudiant anodin en l'apparence, mais qui lui donnait potentiellement un accès plus ample que les lycéens aux informations dont disposaient la direction ou les professeurs sur M. Vallin.

Car selon nos informations, François-Noël Buffet était pion à STAV au début des années 1980. Période devenue récemment tristement célèbre à Oullins, puisque c'est celle où aurait sévi M. Vallin, professeur de français à la réputation effroyable.

Contactés, ni le ministre, ni son ministère n'ont répondu à nos sollicitations ces derniers jours. Comme les élèves, François-Noël Buffet avait-il eu vent de la réputation sulfureuse, largement commentée déjà à l'époque, de M. Vallin ? A-t-il participé à une possible omerta au sein de Saint-Thomas d'Aquin, y compris dans les décennies suivantes et son accession à la mairie oullinoise en 1997 ?