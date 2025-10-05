Gouvernement de Sébastien Lecornu : la lyonnaise Amélie de Montchalin reste en poste, François-Noël Buffet en stand-by

Le Premier ministre a obtenu dans la journée l'accord des Républicains, d'Horizons, du MoDem et de l'UDI pour y participer. Une décision de LR qui allait à l'encontre de ce que réclamait Laurent Wauquiez, président du groupe à l'Assemblée nationale.

La lyonnaise Amélie de Montchalin reste ministre des Comptes publics, avec la lourde tâche de rédiger le budget 2026. D'ailleurs, la plupart des ministres principaux de François Bayrou sont reconduits : Elisabeth Borne (Education), Bruno Retailleau (Intérieur), Manuel Valls (Outre-mer), Gérald Darmanin (Justice), Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères) et Rachida Dati (Culture).

Roland Lescure arrive à l'Economie et Bruno Le Maire fait aussi son retour, à la tête des Armées.

Ministre démissionnaire auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet ne fait pas partie des annonces de ce dimanche soir. Mais seuls les ministres principaux et deux ministres auprès du Premier ministre ont été annoncés pour le moment. Le reste du gouvernement sera connu dans la semaine, et il se pourrait que le sénateur rhodanien, ancien maire d'Oullins, reste à Paris.