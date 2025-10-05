Politique

Gouvernement de Sébastien Lecornu : la lyonnaise Amélie de Montchalin reste en poste, François-Noël Buffet en stand-by

Ce dimanche soir, au terme de 26 jours sans gouvernement, Sébastien Lecornu a nommé plusieurs ministres.

Le Premier ministre a obtenu dans la journée l'accord des Républicains, d'Horizons, du MoDem et de l'UDI pour y participer. Une décision de LR qui allait à l'encontre de ce que réclamait Laurent Wauquiez, président du groupe à l'Assemblée nationale.

La lyonnaise Amélie de Montchalin reste ministre des Comptes publics, avec la lourde tâche de rédiger le budget 2026. D'ailleurs, la plupart des ministres principaux de François Bayrou sont reconduits : Elisabeth Borne (Education), Bruno Retailleau (Intérieur), Manuel Valls (Outre-mer), Gérald Darmanin (Justice), Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères) et Rachida Dati (Culture).

Roland Lescure arrive à l'Economie et Bruno Le Maire fait aussi son retour, à la tête des Armées.

Ministre démissionnaire auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet ne fait pas partie des annonces de ce dimanche soir. Mais seuls les ministres principaux et deux ministres auprès du Premier ministre ont été annoncés pour le moment. Le reste du gouvernement sera connu dans la semaine, et il se pourrait que le sénateur rhodanien, ancien maire d'Oullins, reste à Paris.

avatar
L’homme qui a plombé les comptes manie désormais les plombs le 05/10/2025 à 20:48

Bruno le maire; Il a perdu la bataille économique, alors on lui donne la guerre. Logique.

avatar
Catalan le 05/10/2025 à 20:24

le summum !!!!!! Bruno Le Maire, 7 ans ministre des finances qui nous a expliqué qu il n y avait pas de problème , maintenant aux armées,,,,,,,,pour la ruiner .

avatar
Ex Précisions le 05/10/2025 à 20:14

Coool, pour une semaine et au revoir !
Si elle avait déjà fait ses cartons ce n'est pas la peine de les toucher ;-)

