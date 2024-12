Gouvernement de François Bayrou : François-Noël Buffet recasé, Alexandre Portier pas reconduit

François-Noël Buffet et Alexandre Portier, respectivement ministre des Outre-Mer et ministre délégué à la Réussite scolaire, démissionnaires depuis le départ de Michel Barnier et la nomination de François Bayrou, ont connu des fortunes diverses ce lundi soir par le nouveau Premier ministre.

Très présent sur le terrain, en Martinique et à Mayotte, François-Noël Buffet est remplacé à son poste par Manuel Valls… L'ancien maire d'Oullins a cependant été recasé comme ministre délégué au ministère de l'Intérieur auprès de Bruno Retailleau.

Quant à Alexandre Portier, qui va retrouver son écharpe de député du Beaujolais, son ex-ministère de tutelle de l'Education nationale récupéré par Elisabeth Borne, nouvelle numéro 2 du gouvernement, n'a plus de ministre chargé de la Réussite scolaire.

La lyonnaise Amélie de Montchalin, qui avait déjà été ministre de la Transition écologique en 2022 et de la Fonction publique de 2020 à 2022, fait aussi son retour. Elle est ministre déléguée à Bercy, en charge du Budget.

Pour rappel, Gérald Darmanin devient le nouveau ministre de la Justice. Eric Lombard, patron de la Caisse des dépôts, devient ministre de l'Economie et des Finances. Bruno Retailleau reste à l'Intérieur, tout comme Sébastien Lecornu aux Armées et Rachida Dati à la Culture. François Rebsamen arrive au ministère de l'Aménagement du territoire.

Le premier conseil des ministres aura lieu le 3 janvier à 10h.