Passerelle Lyon Gerland–La Saulaie : voici à quoi va ressembler le futur pont suspendu sur le Rhône

Ce mardi 21 octobre, la Métropole de Lyon a présenté le projet retenu à l’issue du dialogue compétitif engagé fin 2024, ainsi que les premières images de cet ouvrage. "C’est l’entrée sud de la Métropole de Lyon. On vient de choisir le groupement de maîtrise d’œuvre. C’est un projet important d’abord, car nous sommes sur des quartiers en pleine évolution", explique Bruno Bernard, président de la Métropole. "Le projet de la Saulaie va transformer ces quartiers", a-t-il poursuivi, rappelant qu’environ 3 500 salariés sont attendus dans ce secteur en développement.
Un pont suspendu de 350 mètres
Le groupement retenu réunit plusieurs acteurs de l’ingénierie et de l’architecture : COWI, Explorations Architecture, AIA Ingénierie, D’Ici là, Terrasol, 818, Copenhagenize, AIA Environnement, AIA Management Projets et IRIS Conseil.
La Métropole précise qu'il s’agit d’"un pont suspendu à trois travées qui permet de maîtriser la hauteur de l’ouvrage, grâce à des pylônes de faible dimension."
Le projet prévoit 350 mètres de franchissement entre la rue des Barbots à La Mulatière et le parc de Gerland. La passerelle, "exceptionnelle de par ses dimensions", permettra de relier ces deux quartiers séparés par le Rhône, pour les piétons et cyclistes, avec une voie bidirectionnelle intégrée à la Voie Lyonnaise n°9. À terme, les temps de trajet entre le centre-ville d’Oullins et le parc de Gerland seront divisés par trois assure la collectivité.
Le projet s’inscrit "dans la tradition lyonnaise des ponts suspendus depuis le XIXe siècle." Au centre de l’ouvrage, un belvédère offrira une vue panoramique sur le Rhône et le port Édouard-Herriot.
Les concepteurs ont également pensé la lumière comme un élément de transition : les couleurs évolueront progressivement "du parc de Gerland vers Oullins (plus précisément La Mulatière ndlr)".
40 millions d’euros de travaux
Initialement estimé à 30 millions d’euros, le coût du projet s’élève désormais à 40 millions TTC. "Nous étions sur une estimation à 30 millions, certes. Mais depuis, il y a eu presque 10 % d’inflation. S’ajoute à cela les variations du coût de l’acier", précise Jean-Charles Kohlhaas, vice-président chargé des grands ouvrages et des grandes infrastructures, tout en rappelant que "le projet choisi est aussi celui dont le coût est le plus faible parmi les propositions."
Pour Bruno Bernard, ce surcoût ne remet pas en cause l’ambition du chantier, tout en soulignant : "On peut toujours espérer une bonne surprise avec les appels d’offres."
A l'heure ou tous les budgets sont déficitaires, est-il approprié de construire des infrastructures utilisables de manière spécifique à une catégorie d'utilisateurs ?Signaler Répondre
Je ne comprends pas cette volonté de privilègier l'usage du vélo à marche forcée. Sur le mandat c'est plus de 400 millions d'euros investis pour les usagers des deux roues.
Hier sur la piste du T3, pendant qu'il pleuvait nous étions peu à l'utiliser pour se rendre au travail et la moyenne d'âge des utilisateurs est moins de 30 ans et beaucoup de fille. J'en conclu qu'il y a des convaincus mais surtout des utilisateurs pour raison économique qui changeront de mode de transport par la suite.
Où sont les voies pour voitures??!Signaler Répondre
et comme toujours des budgets à rallonge rajouter 10 M€Signaler Répondre
30 millions de devis, 40 millions au final. 33% de hausse, les sains principes de gestion des escrolos!!Signaler Répondre
Plus exactement, aucun élu, y compris celui qui avait proposé ce pont, n’a jamais voulu sortir l’argent pour le payer. Pour beaucoup d’élus au sud de la voie ferrée, le désert, et ce désert attendra plus tard.Signaler Répondre
C'est dommage de faire un nouveau pont et de le dédier que pour les piétons et les cyclistes.Signaler Répondre
Même pas pour les bus ou tramways, et je ne parle même pas des voitures et des camions que les écolos pastèques méprisent royalement (pour ne pas dire autre chose)
C'est tout de meme 40 millions d'euros.
Ca serait bien de penser à l'avenir.
"pour les piétons et cyclistes, avec une voie bidirectionnelle intégrée à la Voie Lyonnaise n°9".Signaler Répondre
Tout ça pour une piste cyclable...
Par contre les bouchons restent lyonnais pour les travailleursSignaler Répondre
L inflation de 10% je ne dis pas .(30 Millions +10%=33 Millions)Signaler Répondre
Par contre, pour le prix de l acier , il ne fait que baisser depuis 3 ans .
Ou sont les 7 Millions qui permettent d arriver a 40 Millions?
Il faudrait voir à ne pas vous faire "enfler" les enfants ...hein ?