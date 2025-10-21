Passerelle Lyon Gerland–La Saulaie : voici à quoi va ressembler le futur pont suspendu sur le Rhône

Ce mardi 21 octobre, la Métropole de Lyon a présenté le projet retenu à l’issue du dialogue compétitif engagé fin 2024, ainsi que les premières images de cet ouvrage. "C’est l’entrée sud de la Métropole de Lyon. On vient de choisir le groupement de maîtrise d’œuvre. C’est un projet important d’abord, car nous sommes sur des quartiers en pleine évolution", explique Bruno Bernard, président de la Métropole. "Le projet de la Saulaie va transformer ces quartiers", a-t-il poursuivi, rappelant qu’environ 3 500 salariés sont attendus dans ce secteur en développement.

Un pont suspendu de 350 mètres

Le groupement retenu réunit plusieurs acteurs de l’ingénierie et de l’architecture : COWI, Explorations Architecture, AIA Ingénierie, D’Ici là, Terrasol, 818, Copenhagenize, AIA Environnement, AIA Management Projets et IRIS Conseil.

La Métropole précise qu'il s’agit d’"un pont suspendu à trois travées qui permet de maîtriser la hauteur de l’ouvrage, grâce à des pylônes de faible dimension."

Le projet prévoit 350 mètres de franchissement entre la rue des Barbots à La Mulatière et le parc de Gerland. La passerelle, "exceptionnelle de par ses dimensions", permettra de relier ces deux quartiers séparés par le Rhône, pour les piétons et cyclistes, avec une voie bidirectionnelle intégrée à la Voie Lyonnaise n°9. À terme, les temps de trajet entre le centre-ville d’Oullins et le parc de Gerland seront divisés par trois assure la collectivité.

Le projet s’inscrit "dans la tradition lyonnaise des ponts suspendus depuis le XIXe siècle." Au centre de l’ouvrage, un belvédère offrira une vue panoramique sur le Rhône et le port Édouard-Herriot.

Les concepteurs ont également pensé la lumière comme un élément de transition : les couleurs évolueront progressivement "du parc de Gerland vers Oullins (plus précisément La Mulatière ndlr)".

40 millions d’euros de travaux

Initialement estimé à 30 millions d’euros, le coût du projet s’élève désormais à 40 millions TTC. "Nous étions sur une estimation à 30 millions, certes. Mais depuis, il y a eu presque 10 % d’inflation. S’ajoute à cela les variations du coût de l’acier", précise Jean-Charles Kohlhaas, vice-président chargé des grands ouvrages et des grandes infrastructures, tout en rappelant que "le projet choisi est aussi celui dont le coût est le plus faible parmi les propositions."

Pour Bruno Bernard, ce surcoût ne remet pas en cause l’ambition du chantier, tout en soulignant : "On peut toujours espérer une bonne surprise avec les appels d’offres."