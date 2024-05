Passerelle entre Oullins et Lyon : le jury pas convaincu par les offres, le projet repoussé d'un an

Ce vendredi, la Métropole de Lyon a annoncé que le jury composé d'experts et d'élus chargé d'évaluer les offres reçues concernant la future passerelle mode doux n'avait pas été convaincu. Chose assez rare, les quatre propositions formulées par les architectes ont été rejetées à l'unanimité.

La procédure a donc été déclarée infructueuse et il faudra relancer un nouveau concours, ce qui repousse d'un an le projet initialement prévu pour 2028.

"Ce projet de passerelle a créé un vrai consensus chez les habitants et futurs usagers : c’est une continuité piétonne et cyclable essentielle. Les 4 offres reçues n’ont pas donné entière satisfaction, c’est pourquoi relançons le concours de Maîtrise d’œuvre. Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité des projets proposés ainsi qu’à la maîtrise des risques techniques et financiers dans la construction de cette passerelle qui deviendra, j’en suis sûr, un symbole de notre métropole", a réagi le président de la collectivité Bruno Bernard.

S'il ne le laisse pas transparaître, c'est un véritable coup dur pour l'écologiste, mais aussi pour la commune d'Oullins-Pierre-Bénite qui comptait beaucoup sur cette passerelle piétons-vélos pour aider au développement du quartier de la Saulaie, mais aussi pour mieux desservir les Grandes Locos qui accueillera désormais de grands évènements comme les Nuits Sonores ou la Biennale d'art contemporain.

Il est demandé aux futurs ingénieurs et architectes de proposer une passerelle qui "s'intègre dans ce paysage remarquable d'entrée sud de l'agglomération", "limite son impact environnemental", "offre le meilleur confort d'usage possible", "s'intègre dans le tissu urbain existant", "trouve son équilibre entre le geste architectural et l'efficience de sa structure" et "offre un coût de construction et de maintenance maîtrisé".