La Métropole de Lyon doit accélérer sur son projet de passerelle Gerland-La Saulaie

Ils évoqueront notamment le projet de passerelle entre Gerland et le quartier de la Saulaie.

Car la concertation est terminée, et seulement 8 contributions ont été déposées, tandis que 360 personnes prenaient part au questionnaire en ligne. Pour 76% des contributeurs, la passerelle mode doux entre Gerland et La Saulaie à Oullins leur permettra de changer "leurs habitudes de mobilité au profit des modes actifs", tandis que bon nombre de cyclistes l’emprunteront à l’avenir plutôt que d’aller jusqu’au pont de la Mulatière.

Cette passerelle franchira le Rhône, la M7 et le quai Pierre-Sémard et fera 7 mètres de large (4 mètres pour les cyclistes, 3 mètres pour les piétons, séparés par un "dispositif non proéminent").

🌉 La Métropole de Lyon travaille à la création d’une passerelle reliant La Saulaie à Oullins et le parc de Gerland à Lyon 7e.



Cette nouvelle passerelle reliera les deux rives du fleuve et permettra aux piétons et aux cycles d’enjamber notre fleuve. pic.twitter.com/X0eI4AouUS — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) December 28, 2022

Les candidats à sa réalisation pourront choisir son implantation à l’intérieur du faisceau central : soit en rive nord de l’Yzeron ou au nord de la rue Gabriel-Péri pour l’arrivée à la Saulaie, soit dans l’axe de l’avenue Jean-Jaurès ou sur l’appontement du quai Fillon à Gerland. Il leur sera également demandé de trouver la typologie "qui assurera la meilleure intégration paysagère" de la passerelle.

Une enveloppe de 21 millions d’euros sera nécessaire selon la Métropole de Lyon.

Quid de son nom ? C'est encore en suspens. La maire d'Oullins Clotilde Pouzergue avait demandé à ce que la passerelle porte celui d'une femme.