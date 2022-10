Passerelle Oullins-Gerland : la maire d’Oullins aimerait lui donner un nom de femme

En témoignent les ponts Raymond-Barre et Schuman, derniers nés sous Gérard Collomb.

Alors, avec ce projet de passerelle piétons-cyclistes au-dessus du Rhône entre Oullins et Gerland, l’occasion est trop belle d’y remédier selon Clotilde Pouzergue.

La maire LR d’Oullins voit dans ce projet entre sa commune et Lyon "un nouveau lien entre les deux rives". Et émet deux souhaits. Le premier, c’est que la passerelle "s’intègre dans l’environnement". Et le second, c’est qu’une femme lui donne son nom. "Cet ouvrage sera le 46e de la Métropole et le 30e sur le Rhône : aucun ne porte le nom d’une femme", se désole l'élue.

La symbolique serait belle selon Clotilde Pouzergue, d’autant que les trois maires concernées (Oullins, La Mulatière et Lyon 7e) sont des femmes.

Pour rappel, la passerelle verrait le jour en 2028 contre 30 millions d’euros. Une réunion de concertation est organisée ce mercredi soir à Oullins.