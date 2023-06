Voie Lyonnaise 6 : une pétition réunit 4400 signatures contre la mise en sens unique de la Grande rue d’Oullins

Dans un communiqué, l’édile oullinoise explique avoir remis ce lundi une pétition comprenant 4449 signatures à Laurence Boffet, la vice-présidente à la participation et initiatives citoyennes de la Métropole de Lyon. Les signataires de cette pétition sont des Oullinois, Saint-Genois et habitants du sud-ouest lyonnais "qui s’opposent à la mise en place en sens unique de la Grande rue et de la rue de La Camille dans le cadre de la Voie Lyonnaise 6".

Et la date de dépôt de cette pétition n’est pas anodine puisque ce lundi marquait la fin de la concertation publique organisée par la Métropole de Lyon.

Dans ce même communiqué, Clotilde Pouzergue indique avoir écrit au président de la Métropole "pour lui rappeler l’opposition de la Ville à la mise en sens unique de la Grande rue". Selon elle, une telle décision entraînerait "un report de circulation trop important sur les autres quartiers d’Oullins, une augmentation de la dangerosité aux abords des écoles, la suppression de 35 places de stationnement ou encore une baise d’activité dans les commerces de cette Grande rue".

Après avoir énoncé les difficultés potentiellement engendrées par la VL6, l’édile oullinoise propose "de se donner une année après la mise en service des deux nouvelles stations pour constater les effets de la suppression du parking relais à la Saulaie, de l’ouverture du parking relais aux Hôpitaux Lyon Sud et de la fermeture de la rue Voltaire et l’apaisement de la Anatole France", explique-t-elle.