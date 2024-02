Fin du bras de fer ? La Métropole de Lyon abandonne la mise à sens unique de toute la Grande rue d'Oullins

Alors qu'un bras de fer s'était engagé cette semaine entre la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite et la Métropole de Lyon, cette dernière souhaitant bouleverser le plan de circulation de la commune, Bruno Bernard a accepté de faire des concessions.

Le président écologiste de la Métropole a fait le premier pas vers Jérôme Moroge en organisant un entretien en vue d'apaiser les tensions. Le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite a obtenu de son interlocuteur l'abandon du projet de mise à sens unique automobile de la Grande rue d'Oullins pour y faire passer la Voie Lyonnaise 6, obligeant le trafic venu de Saint-Genis-Laval à se déporter sur des zones résidentielles.

En contrepartie, Jérôme Moroge a accepté que soit testée la mise à sens unique partielle, sur la portion entre la rue du Perron et le pont d'Oullins.

Le scénario de la mairie, jeté à la poubelle, a été retrouvé dans les ordures. Il sera lui aussi testé, il prévoit que la Voie lyonnaise passe par la rue de la République plutôt que par la Grande rue.

"Je me réjouis que le maire ait enfin saisi la main tendue par la Métropole et qu'il accepte que soit expérimentée la mise en sens unique de la Grande rue tel que le proposent les collectifs d'habitants et de commerçants. Nous réunirons les habitants, les commerçants et tous les acteurs au mois de mars afin de présenter plus en détail le planning des expérimentations", réagit le président de la Métropole.

Maintenant que les tensions sont apaisées avec Bruno Bernard, Jérôme Moroge va s'attaquer au quartier de la Bussière. Une partie de ses habitants, parfois membres de la Ville à Vélo, était en discussion frontale avec la Métropole. Ce qui avait permis d'établir un plan de circulation excluant fortement la voiture du quartier. Les travaux avaient d'ailleurs démarré lundi, et ont déjà chamboulé la rue Claude Michel.

Estimant que pour un tel projet, l'intégralité des habitants de la Bussière doit être consultée et pas seulement les plus audibles ou ceux qui ont le numéro de téléphone du vice-président Fabien Bagnon, le maire oullinois réclame "un moratoire pour consulter l'ensemble des riverains" avec une réunion publique.