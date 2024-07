Oullins : un conseil municipal exceptionnel ce jeudi contre le passage à sens unique de la Grande rue

Car ce jeudi, le maire Jérôme Moroge organise un conseil municipal extraordinaire, dans un contexte décisif pour la commune.

En effet, c'est ce lundi 29 juillet que la Grande rue d'Oullins passera à sens unique. Entre la rue du Perron et le pont d'Oullins, il sera impossible d'emprunter l'artère en voiture dans le sens de la descente (Saint-Genis-Laval>Lyon), afin de laisser la place à un couloir bus/vélos.

Et c'est à ce sujet que les 66 conseillers municipaux sont convoqués, puisqu'il n'y aura qu'une seule délibération soumise au vote, afin de marquer officiellement l'opposition de la majorité au projet porté par les écologistes de la Métropole de Lyon, à savoir l'abandon de la fermeture de la Grande rue et le rétablissement de la circulation dans le quartier de la Bussière.

Ce vœu n'aura aucun pouvoir décisionnaire, puisqu'il revient à la Métropole seule de gérer la voirie sur son territoire.

Jérôme Moroge (LR) estime que les témoignages des habitants, commerçants et professions libérales à ce sujet révèlent "un profond malaise, celui de ne pas être entendus par une poignée de personnes bien décidées à rendre la vie impossible aux habitants d'Oullins-Pierre-Bénite. (...) Des infirmières m'ont signalé qu'elles n'interviendront plus dans le quartier de la Bussière devenu un vrai labyrinthe et donc une perte de temps conséquente pour elles !".

De leur côté, les élus écologistes de l'opposition au conseil municipal d'Oullins-Pierre-Bénite évoquent une "trumpisation de la vie politique locale", estimant que l'expérimentation jusqu'à fin décembre du passage à sens unique de la Grande rue est "démocratique". Ils avaient été outrés par la banderole installée par des commerçants qui prenaient directement à partie les vice-présidents de la Métropole en charge du projet, Fabien Bagnon et Jean-Charles Kohlhaas.