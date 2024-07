Oullins : la banderole visant deux élus écologistes a été retirée

Installée lundi, la banderole de la Grande rue d'Oullins a été retirée ce mercredi.

Son message, "Merci messieurs Bagnon et Kohlhaas pour la mort prochaine de nos commerces !", visant directement deux vice-présidents de la Métropole de Lyon, avait provoqué la colère des écologistes, qui réclamaient son retrait et accusaient le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite d'avoir a minima laissé faire. La co-présidente du groupe écologistes à la Métropole Vinciane Brunel estimait même que la banderole "participait à attiser la violence envers des élus".

L’expérimentation Grande Rue d’Oullins, issue de la concertation, doit pouvoir se réaliser sereinement



Merci au maire @JeromeMoroge de faire retirer immédiatement la banderole et de ne pas participer à attiser la violence envers des élus https://t.co/IxVAP3NPDd — Vinciane Brunel (@BrunelVieira) July 16, 2024 La banderole avait été installée sur l'axe oullinois, pile à l'endroit où débutera l'expérimentation du passage à sens unique le 29 juillet jusqu'à fin décembre.

Après la rue du Perron, il ne sera plus possible d'emprunter la Grande rue d'Oullins en voiture dans le sens de la descente Saint-Genis-Laval/Lyon. La portion jusqu'au pont d'Oullins sera réservée aux bus et aux cyclistes.