Fusion entre Pierre-Bénite et Oullins : "Une union qui sonne comme une évidence"

Mais il a pris de plus en plus d’ampleur à partir d’avril 2022 et le projet de construction d’un centre nautique intercommunal.

Comme révélé ce lundi par Le Progrès, les deux communes situées au sud de Lyon, Pierre-Bénite et Oullins, vont fusionner à partir du 1er janvier 2024. Et cette annonce a fait du bruit, à tel point que les deux maires Les Républicains ont dû préparer, à la hâte, une conférence de presse ce mardi pour présenter, dans les grandes lignes, ce projet aussi inattendu que surprenant.

C’est dans la salle des mariages de la mairie d’Oullins que Clotilde Pouzergue, maire de la ville, accompagnée de Jérôme Moroge, élu de Pierre-Bénite, confirment officiellement leur volonté de fusionner. "La salle des mariages se prête bien à cette annonce", ironise l’actuelle édile oullinoise.

"L’union fait la force"

Pour le maire de Pierre-Bénite, cette union "sonne comme une évidence" puisque les populations des deux communes "se connaissent et se côtoient déjà". L’élu Les Républicains estime qu’il y a un besoin croissant de moyens pour répondre aux besoins des habitants, alors que les communes "ont de moins en moins de ressources". "L’union fait la force", résume-t-il.

Si certains ont dû mal à y voir clair dans un projet qui pour l’instant reste flou, Clotilde Pouzergue répond que cette fusion va permettre de réunir les deux polices municipales. "Nous pourrons avoir une présence de la police municipale la nuit sur le territoire des deux communes, ce qui n’est actuellement le cas que sur celle de Pierre-Bénite". Un centre de surveillance urbain, autrement dit, des personnes derrière des caméras surveillant la voie publique, sera actif non seulement à Oullins comme aujourd’hui, mais aussi à Pierre-Bénite. A cette tentative de fusion de la force policière, se pose la question des moyens. Y aura-t-il des recrutements supplémentaires ? Aucune annonce dans ce sens n’a été faite pour l’instant.

A noter qu'un tel projet de fusion ne change rien aux programmes des deux maires. Ils seront menés à bien et le conseil municipal sera agrandit pour accueillir l'ensemble des conseillers municipaux qui resteront en place jusqu'en 2026.

Les deux élus ont d’ailleurs annoncé que les habitants ne seront pas concertés par voie électoral comme la loi les y autorise. Mais dès ce mercredi, les deux maires se rendront "sur le terrain, dans les marchés et aux pieds des immeubles" pour écouter la population et convaincre les indécis. Cependant, si ces retours sont réticents dans une très large majorité, ils l’assurent, "elles seront prises en considération".

Les deux édiles ont affirmé s'être concertés avec de nombreuses personnes notamment la préfecture et l'Association des Maires de France notamment. Au détour d'un déplacement à Pierre-Bénite mercredi 8 février dernier, le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard aurait confié à l'élu Les Républicains qu'il serait plutôt favorable à un projet de fusion de communes dans les environs. Mais dans un tweet publié ce mardi, l'élu écologiste se dit "étonné" d'une telle annonce et ne la comprend pas. "Affirmer que cette fusion est une "évidence", sans aucun argument sérieux, est irrespectueux, voire méprisant pour les habitants" écrit-il.

Tractation politique ou réel intérêt pour les habitants ?

Une fois que la nouvelle entité verra le jour officiellement d’ici un peu plus de 9 mois, la commune sera composée de 37 000 habitants, soit la 6ème ville la plus grande dans la Métropole sans compter Lyon et Villeurbanne. Cet agrandissement marque la "volonté de peser davantage" des deux communes, aussi bien au niveau métropolitain que national. De quoi nourrir les ambitions de son futur-nouveau maire Jérôme Moroge ? Lui qui a déjà échoué, par deux fois, à devenir député et prendre la succession de Michel Terrot, ex-député-maire d’Oullins, dans la douzième circonscription du Rhône. C’est pourtant ce que réfute le principal intéressé : "Il faut dépasser la notion de personne. C’est l’intérêt général qui prédomine dans ce projet", explique-t-il.

Même son de cloche du côté de la future ex-maire d’Oullins Clotilde Pouzergue. Elle affirme avoir "pleine confiance" en Jérôme Moroge. Pourtant, nous pouvons nous demander ce qu’elle a à gagner dans cette histoire, qui ressemble plus à une tractation politique qu’à un réel gain pour les habitants. La principale intéressée assure qu’elle continuera à siéger comme conseillère municipale mais aussi à la Métropole. Choses qui, en somme, sont déjà ses fonctions actuelles.

T.B.