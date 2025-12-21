Faits Divers

Lyon : la mère suspectée du meurtre de son fils de 12 ans hospitalisée en psychiatrie

La procédure judiciaire évolue dans l’affaire du drame familial survenu vendredi 19 décembre à Lyon.

La garde à vue de la mère de famille, âgée de 35 ans, suspectée d’avoir tué son fils de 12 ans, a été levée. Selon le Progrès, cette femme née au Sénégal a été internée en psychiatrie sous contrainte.

Pour rappel, les faits se sont déroulés tôt le matin, dans un appartement du 8e arrondissement. C’est la suspecte elle-même qui a alerté la police nationale vers 6 heures, reconnaissant avoir porté des coups mortels à son enfant, précise le quotidien régional.

À l’arrivée des forces de l’ordre, la femme s’est rendue sans opposer de résistance. Le corps du garçon, atteint de handicap mental, a été retrouvé sans vie dans le salon du logement.

Le décès serait consécutif à plusieurs coups de couteau portés à la gorge. Une autopsie doit être réalisée ce lundi afin de déterminer précisément les causes de la mort.

L’enquête ouverte pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans a été confiée à la Direction de la criminalité territoriale (DCT).

Memphis le 21/12/2025 à 11:08

France terre d’ asile.....les. prisons bondées, les hôpitaux psychiatriques surbookés. Vogue la galère

Veritas le 21/12/2025 à 11:05

Peine de mort tout simplement ou retour à l expéditeur elle va refaire un gamin pour les aides sociales et rebelote la France grande déchèterie mondiale

Soigner toute la misère du monde le 21/12/2025 à 10:33

Tout les jours des associations font venir sur le territoire français des gens en situation irregulière dont nous ne connaissons pas le passé et encore moins leur état de santé...

encore et encore le 21/12/2025 à 09:47

Encore une qui va couté cher à la société ! et un enfant martyrisé

