La garde à vue de la mère de famille, âgée de 35 ans, suspectée d’avoir tué son fils de 12 ans, a été levée. Selon le Progrès, cette femme née au Sénégal a été internée en psychiatrie sous contrainte.

Pour rappel, les faits se sont déroulés tôt le matin, dans un appartement du 8e arrondissement. C’est la suspecte elle-même qui a alerté la police nationale vers 6 heures, reconnaissant avoir porté des coups mortels à son enfant, précise le quotidien régional.

À l’arrivée des forces de l’ordre, la femme s’est rendue sans opposer de résistance. Le corps du garçon, atteint de handicap mental, a été retrouvé sans vie dans le salon du logement.

Le décès serait consécutif à plusieurs coups de couteau portés à la gorge. Une autopsie doit être réalisée ce lundi afin de déterminer précisément les causes de la mort.

L’enquête ouverte pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans a été confiée à la Direction de la criminalité territoriale (DCT).