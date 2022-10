Bientôt une passerelle entre Oullins et Gerland ? Une réunion de concertation ce mercredi

Ce débat ouvert aura lieu dans la salle Colovray au Centre de la Renaissance d’Oullins.

Une passerelle reliant La Saulaie à Oullins et Gerland est en discussion entre la Métropole de Lyon et la Ville d’Oullins. Réservée aux cyclistes et aux piétons, elle enjambera le Rhône. Jusqu’à maintenant, aucun ouvrage ne relie les deux rives sur plus de cinq kilomètres. Ce nouveau franchissement du Rhône est également indispensable au plan de développement cyclable du secteur puisqu’il portera la future Voie Lyonnaise n°9 Est-Ouest en connexion avec la Voie Lyonnaise 3 qui longe Saône puis Rhône en Nord-Sud...tout en offrant un débouché à l’avenue Jean Jaurès et au parc vers les berges de l’Yzeron bientôt renaturées et les quartiers en devenir qui le bordent.

Cette passerelle devrait mesurer 250 mètres de long et 7 mètres de large. Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, explique sur Twitter qu’il sera ainsi possible de "relier la mairie d’Oullins et le parc de Gerland en 20 minutes à pied et 6 minutes à vélo". De plus, elle "limite l’impact environnement du projet" et "s’insère au mieux dans la trame urbaine" selon Bruno Bernard. Les travaux sont estimés à près de 30 millions d’euros.

Calendrier

5 octobre-15 novembre 2022 : concertation règlementaire

Début 2023 : bilan de la concertation règlementaire

1er trimestre 2023 : lancement de la consultation de la maîtrise d’œuvre

2024 : poursuite de la concertation

2024-2025 : études de conception et procédures administratives

2026 : consultation des entreprises et démarrage des travaux

2028 : Livraison de la passerelle