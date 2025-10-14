Une minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard dans les écoles lyonnaises ce mardi

Cinq ans après l’assassinat de Samuel Paty et deux ans après celui de Dominique Bernard, l’Éducation nationale s’apprête à leur rendre un nouvel hommage. "À deux reprises, des professeurs ont été ciblés et assassinés, victimes du terrorisme islamiste. L’Éducation nationale et la Nation leur rendent hommage, car ils sont morts dans l’exercice de leur métier et pour les valeurs que leur souvenir continue d’incarner," rappelle le ministère de l’Éducation nationale.

Ce mardi 14 octobre, à 10 heures, une minute de silence sera observée dans l’ensemble des établissements de l’académie de Lyon, "dans un profond recueillement", indique le rectorat. Des temps d’échanges et de réflexion sont également prévus "afin de permettre aux élèves de revenir sur les valeurs de liberté, de laïcité et de respect mutuel qui fondent notre vivre-ensemble."

Les autorités locales ont choisi le lycée Parc Chabrières à Oullins (Rhône), comme lieu central de la commémoration. La cérémonie officielle se déroulera en présence de Fabienne Buccio, préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est, préfète du Rhône, Anne Bisagni-Faure, rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, chancelière des universités et Arnaud Leclerc, inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale du Rhône.

Au lycée Parc Chabrières, l’hommage associera des élèves de Première ayant participé au Prix national Samuel Paty l’an dernier. La communauté éducative "se rassemblera pour honorer leur mémoire et affirmer, avec gravité et émotion, son attachement aux valeurs de la République."