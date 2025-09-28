Villefranche : un garagiste condamné pour une caméra de surveillance non déclarée

Le gérant d’un garage installé aux Sauvages a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône, pour avoir installé une caméra de surveillance sans autorisation préfectorale.
Tout est parti d’une simple patrouille de gendarmes, en octobre 2022. Intrigués par un panneau "site sous vidéosurveillance" placé devant le garage Meta-Cars MC Cars, ils ont découvert que le dispositif n’avait pas été déclaré, comme la loi l’exige. Le garagiste s’était alors engagé à régulariser la situation.
Mais lors d’un nouveau contrôle six mois plus tard, l’attestation présentée n’était pas conforme : la caméra était enregistrée à une autre adresse. Résultat : convocation devant le tribunal, où l’intéressé n’a pas jugé utile de se déplacer. Le 16 septembre, la présidente a prononcé une sanction de 3 000 euros d’amende et la confiscation de la caméra.
Entre-temps, le garage avait déménagé, a-t-elle précisé. Une procédure longue, pour un dispositif de sécurité qui n’aura finalement servi qu’à attirer l’œil des gendarmes.
Un système de vidéosurveillance filmant des voies publiques ou en entreprise doit être déclaré. Ca prend 5 minutes, c'est gratuit et sans engagements.....Signaler Répondre
