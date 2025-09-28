Judiciaire

Villefranche : un garagiste condamné pour une caméra de surveillance non déclarée

Il pensait sécuriser son garage, il a finalement été sanctionné par la justice.

Le gérant d’un garage installé aux Sauvages a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône, pour avoir installé une caméra de surveillance sans autorisation préfectorale.

Tout est parti d’une simple patrouille de gendarmes, en octobre 2022. Intrigués par un panneau "site sous vidéosurveillance" placé devant le garage Meta-Cars MC Cars, ils ont découvert que le dispositif n’avait pas été déclaré, comme la loi l’exige. Le garagiste s’était alors engagé à régulariser la situation.

Mais lors d’un nouveau contrôle six mois plus tard, l’attestation présentée n’était pas conforme : la caméra était enregistrée à une autre adresse. Résultat : convocation devant le tribunal, où l’intéressé n’a pas jugé utile de se déplacer. Le 16 septembre, la présidente a prononcé une sanction de 3 000 euros d’amende et la confiscation de la caméra.

Entre-temps, le garage avait déménagé, a-t-elle précisé. Une procédure longue, pour un dispositif de sécurité qui n’aura finalement servi qu’à attirer l’œil des gendarmes.

10 commentaires
Twingo69 le 28/09/2025 à 19:29

Un système de vidéosurveillance filmant des voies publiques ou en entreprise doit être déclaré. Ca prend 5 minutes, c'est gratuit et sans engagements.....

J6 le 28/09/2025 à 18:55

Le racisme anti blanc systémique de la justice

Pelote le 28/09/2025 à 18:42
PELO a écrit le 28/09/2025 à 18h01

non, on marche bien sur nos pieds, la loi c’est pour tous le monde !!!!

Toi t es un grand rigolo , les dealers les cambrioleurs les oqtf et les agresseurs en tous genres doivent se bidonner en te lisant

Leont le 28/09/2025 à 18:20

La police est inactive, les gens essaient de se protéger et reçoivent des sanctions de l’état. qui protège l’état et qui réprime ?

serieux le 28/09/2025 à 18:06

tous content tous fière !
qu’ils aillent chopé les voleurs ….

pour une caméra de vidéosurveillance 3000 e d’amende mais sérieux ….
vive la France rempli de voleur et de malfaiteurs .

Les gendarmes sont ils devenus gauchistes ? le 28/09/2025 à 18:03

A quoi rime toute cette histoire ? Franchement, la maréchaussée n'a rien d'autre à faire de plus important dans ce secteur ? Lamentable...

PELO le 28/09/2025 à 18:01
Franchement... a écrit le 28/09/2025 à 17h14

On marche sur la tête...

Et les flics après vous expliquent qu'ils manquent de temps et de moyens...

non, on marche bien sur nos pieds, la loi c’est pour tous le monde !!!!

Rlb le 28/09/2025 à 17:47

Ils n'ont que ça à faire. Ou bien se planquer pour verbaliser les automobilistes qui ne marquent pas l'arrêt mais ralentissent à un stop, rue... dans le 9e.
C'est plus facile, que les rodéos.
COURAGEUX

gab le 28/09/2025 à 17:18

quel gaspillage de l'argent de nos impots "de notre argent"

Franchement... le 28/09/2025 à 17:14

On marche sur la tête...

Et les flics après vous expliquent qu'ils manquent de temps et de moyens...

