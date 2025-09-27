Refus d’obtempérer à Villeurbanne : un policier reçoit un coup de coude à la mâchoire

Vers 10h40, un équipage de la brigade motocycliste et de sécurité routière départementale (BMSRD) a intercepté un conducteur qui avait refusé d’obtempérer quelques instants plus tôt.

Au moment de son arrestation, l’homme a porté un coup de coude à la mâchoire d’un fonctionnaire, avant d’être rapidement maîtrisé et menotté. Selon le syndicat Alliance, "l’individu a violemment frappé un policier d’un coup de coude à la mâchoire avant d’être rapidement maîtrisé et menotté."

Le dépistage de stupéfiants s’est révélé positif et l’automobiliste, de nationalité algérienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Le véhicule qu’il conduisait est par ailleurs suspecté d’être volé.

Sur ses réseaux sociaux, Alliance dénonce une nouvelle agression contre les forces de l’ordre et s’interroge : "À quand un véritable électrochoc d’autorité ?". Le syndicat a exprimé son "soutien total" aux policiers, "une nouvelle fois confrontés à la violence dans l’exercice de leurs missions."