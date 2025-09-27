Refus d’obtempérer à Villeurbanne : un policier reçoit un coup de coude à la mâchoire

Au moment de son arrestation, l’homme a porté un coup de coude à la mâchoire d’un fonctionnaire, avant d’être rapidement maîtrisé et menotté. Selon le syndicat Alliance, "l’individu a violemment frappé un policier d’un coup de coude à la mâchoire avant d’être rapidement maîtrisé et menotté."
Le dépistage de stupéfiants s’est révélé positif et l’automobiliste, de nationalité algérienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Le véhicule qu’il conduisait est par ailleurs suspecté d’être volé.
Sur ses réseaux sociaux, Alliance dénonce une nouvelle agression contre les forces de l’ordre et s’interroge : "À quand un véritable électrochoc d’autorité ?". Le syndicat a exprimé son "soutien total" aux policiers, "une nouvelle fois confrontés à la violence dans l’exercice de leurs missions."
les kerguelenSignaler Répondre
Les Oqtf algeriens non désirables dans leur pays doivent être explusés vers des terres inhospitalières françaises loin de la Métropole: Mayotte, St Pierre et Miquelon..Signaler Répondre
On parle très souvent de ces étrangers venant Algérie. Les Marocains et les Tunisiens sont-ils plus sages pour représenter la classe maghrébine ?Signaler Répondre
Encore un avec le même CV...Signaler Répondre
Trump que je n'aime pas, lui au moins a les c****les de les renvoyer chez eux sans avoir l'autorisation du pays d'origine, d'ailleurs il ne devrait même pas y avoir de demande d'autorisation quand le pays concerné n'est pas en guerre.
J'ai l'impression de lire un article qui passe en boucle , et toujours pas de commentaire de LFI !Signaler Répondre
Algérien , en situation irrégulière , positif aux stupéfiants , au volant d'une possible voiture volée , mais c'est toujours le même !
Encore un algérien la lie du Maghreb. Il faut leur faire passer l’envie de venir foutre la merde en France. Celui la doit recevoir une sévère correction. Inutile de le mettre en prison il faut ke jeter dans le Rhône discrètement.Signaler Répondre
Si ce crevard avait fait ça en Algérie, on connaît la suiteSignaler Répondre
Mais là on est en France, c’est la fête eux criminels oqtf
Mais les ong vont payer un avocat pour chercher les vices de procédures
Honoraires payés avec nos impôts
un fait divers vraiment exceptionnel.Signaler Répondre
Pourquoi toute cette justice gauchiste est autant fascinée par les algériens en les remettant systématiquement en liberté en led considérant comme des victimes ?Signaler Répondre
Les policiers n’osent plus les interpeller car ce sont eux qui sont condamnés et lourdement…
La total drogué sans papier véhicule volé algérien sans assurance évidemment. Un coup de tasers serait bien ou matraqueSignaler Répondre
Eh! encore un en situation irrégulière toujours les mêmes qui ne respectent rienSignaler Répondre
A quand une justice capable de prendre des décisions radicales et un gouvernement qui a des couilles pour fermer les frontières à tous les délinquants que nous envoie le maghreb.Signaler Répondre
Ils font tout pour qu'on les déteste...Signaler Répondre
Enfin une bonne nouvelle !Signaler Répondre
Vu le profil du gaillard, vaut mieux pas se faire renverser ou accidenter. La suite logique serait délit de fuite, défaut d'assurance etc.Signaler Répondre
Qd est-ce qu'on va se débarrasser définitivement de ce genre d'individus ? Il doit bien rester des cailloux à casser en terres australes non ?
La France se fait marcher dessus et elle sourit niaisement.
"Le dépistage de stupéfiants s’est révélé positif et l’automobiliste, de nationalité algérienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Le véhicule qu’il conduisait est par ailleurs suspecté d’être volé"Signaler Répondre
Un sentiment d'apaisement au milieu de ces gens en situation irrégulière