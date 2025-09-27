Faits Divers

Refus d’obtempérer à Villeurbanne : un policier reçoit un coup de coude à la mâchoire

Refus d’obtempérer à Villeurbanne : un policier reçoit un coup de coude à la mâchoire
Refus d’obtempérer à Villeurbanne : un policier reçoit un coup de coude à la mâchoire - LyonMag

Un contrôle routier a dégénéré ce vendredi 26 septembre en fin de matinée, rue du Commandant-L’Herminier à Villeurbanne.

Vers 10h40, un équipage de la brigade motocycliste et de sécurité routière départementale (BMSRD) a intercepté un conducteur qui avait refusé d’obtempérer quelques instants plus tôt.

Au moment de son arrestation, l’homme a porté un coup de coude à la mâchoire d’un fonctionnaire, avant d’être rapidement maîtrisé et menotté. Selon le syndicat Alliance, "l’individu a violemment frappé un policier d’un coup de coude à la mâchoire avant d’être rapidement maîtrisé et menotté."

Le dépistage de stupéfiants s’est révélé positif et l’automobiliste, de nationalité algérienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Le véhicule qu’il conduisait est par ailleurs suspecté d’être volé.

Sur ses réseaux sociaux, Alliance dénonce une nouvelle agression contre les forces de l’ordre et s’interroge : "À quand un véritable électrochoc d’autorité ?". Le syndicat a exprimé son "soutien total" aux policiers, "une nouvelle fois confrontés à la violence dans l’exercice de leurs missions."

Tags :

violence sur policiers

refus d'obtempérer

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Catalan le 27/09/2025 à 18:10
Henri G a écrit le 27/09/2025 à 17h39

Les Oqtf algeriens non désirables dans leur pays doivent être explusés vers des terres inhospitalières françaises loin de la Métropole: Mayotte, St Pierre et Miquelon..

les kerguelen

Signaler Répondre
avatar
Henri G le 27/09/2025 à 17:39

Les Oqtf algeriens non désirables dans leur pays doivent être explusés vers des terres inhospitalières françaises loin de la Métropole: Mayotte, St Pierre et Miquelon..

Signaler Répondre
avatar
Medaille le 27/09/2025 à 17:35

On parle très souvent de ces étrangers venant Algérie. Les Marocains et les Tunisiens sont-ils plus sages pour représenter la classe maghrébine ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 27/09/2025 à 17:31

Encore un avec le même CV...
Trump que je n'aime pas, lui au moins a les c****les de les renvoyer chez eux sans avoir l'autorisation du pays d'origine, d'ailleurs il ne devrait même pas y avoir de demande d'autorisation quand le pays concerné n'est pas en guerre.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 27/09/2025 à 17:30

J'ai l'impression de lire un article qui passe en boucle , et toujours pas de commentaire de LFI !
Algérien , en situation irrégulière , positif aux stupéfiants , au volant d'une possible voiture volée , mais c'est toujours le même !

Signaler Répondre
avatar
Ralbol le 27/09/2025 à 17:27

Encore un algérien la lie du Maghreb. Il faut leur faire passer l’envie de venir foutre la merde en France. Celui la doit recevoir une sévère correction. Inutile de le mettre en prison il faut ke jeter dans le Rhône discrètement.

Signaler Répondre
avatar
En Algérie pas pareil le 27/09/2025 à 17:20

Si ce crevard avait fait ça en Algérie, on connaît la suite
Mais là on est en France, c’est la fête eux criminels oqtf
Mais les ong vont payer un avocat pour chercher les vices de procédures
Honoraires payés avec nos impôts

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 27/09/2025 à 17:18

un fait divers vraiment exceptionnel.

Signaler Répondre
avatar
justice a deux vitesses le 27/09/2025 à 17:17

Pourquoi toute cette justice gauchiste est autant fascinée par les algériens en les remettant systématiquement en liberté en led considérant comme des victimes ?
Les policiers n’osent plus les interpeller car ce sont eux qui sont condamnés et lourdement…

Signaler Répondre
avatar
johnny le 27/09/2025 à 17:15

La total drogué sans papier véhicule volé algérien sans assurance évidemment. Un coup de tasers serait bien ou matraque

Signaler Répondre
avatar
Vendredi le 27/09/2025 à 16:56

Eh! encore un en situation irrégulière toujours les mêmes qui ne respectent rien

Signaler Répondre
avatar
Jesaistout le 27/09/2025 à 16:49

A quand une justice capable de prendre des décisions radicales et un gouvernement qui a des couilles pour fermer les frontières à tous les délinquants que nous envoie le maghreb.

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 27/09/2025 à 16:48

Ils font tout pour qu'on les déteste...

Signaler Répondre
avatar
Loooool le 27/09/2025 à 16:43

Enfin une bonne nouvelle !

Signaler Répondre
avatar
Okgo le 27/09/2025 à 16:36

Vu le profil du gaillard, vaut mieux pas se faire renverser ou accidenter. La suite logique serait délit de fuite, défaut d'assurance etc.
Qd est-ce qu'on va se débarrasser définitivement de ce genre d'individus ? Il doit bien rester des cailloux à casser en terres australes non ?
La France se fait marcher dessus et elle sourit niaisement.

Signaler Répondre
avatar
Pas d'amalagame le 27/09/2025 à 16:21

"Le dépistage de stupéfiants s’est révélé positif et l’automobiliste, de nationalité algérienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire. Le véhicule qu’il conduisait est par ailleurs suspecté d’être volé"

Un sentiment d'apaisement au milieu de ces gens en situation irrégulière

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.