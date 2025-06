Fête de la musique à Lyon : soupçonné d’agression sexuelle, il tente d’écraser les testicules d’un gendarme

La fête a viré à l’affrontement. Ce samedi 21 juin vers 23h10, des gendarmes mobiles détachés temporairement dans le centre de Lyon ont interpellé un homme suspecté d’agression sexuelle sur plusieurs femmes, place des Terreaux (Lyon 1er).

Une femme se précipite auprès des forces de l'ordre, expliquant avoir subi une agression sexuelle par un individu qu'elle désigne. Cet individu aurait à plusieurs reprises touché et pincé les fesses de la plaignante ainsi que celles de ses amies.

Ce ressortissant algérien de 23 ans, en situation irrégulière, est immédiatement repéré sur place. Mais son arrestation s’avère mouvementée. Alcoolisé, les yeux rouges, le regard vitreux, il s’emporte très vite. Il commence par invectiver à plusieurs reprises les gendarmes.

Les militaires décident alors de menotter l'homme, non sans mal. Ce dernier se débat violemment. Faute de patrouille disponible, les gendarmes ont été contraints d’assurer eux-mêmes le transport jusqu’au commissariat de Lyon 1er.

"Je vous retrouverai"

D'après nos informations, pendant son transport au commissariat du 1er arrondissement, les insultes fusent : "Fils de pute", "fils de chien"... Il hurle, se jette au sol et lance des menaces explicites : "Je vous retrouverai sans votre tenue".

Devant le commissariat, le ton monte encore d’un cran. Le suspect tient des propos plus graves, affirmant "qu’il espère que l’Iran et l’Algérie bombarderont la France pour tous nous tuer", nous rapporte une source policière. Il tente même de cracher sur les gendarmes et sur un policier.

Une fois dans les locaux, la situation devient incontrôlable. L’homme se jette dans les escaliers, parvient à se libérer d’une menotte… et saisit les testicules d’un gendarme pour les "écraser", rapporte la même source. Il réitère alors ses menaces : déclarant qu'il veut tous les retrouver pour leur faire du mal.

Remis à l’officier de police judiciaire, l’individu n'a finalement pas été déféré pour "manque d'éléments"...