La préfecture du Rhône prend plusieurs mesures de prévention pour la Fête de la musique à Lyon

Dans les rues de Lyon, vous risquez de tomber sur plusieurs concerts improvisés à l’occasion de la traditionnelle Fête de la musique. Mais afin que tout puisse se dérouler de la meilleure des manières, la préfecture du Rhône a annoncé plusieurs mesures "pour la tranquillité publique".

À partir de samedi à 17h, jusqu’au dimanche matin à 5h, il sera interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique et les espaces publics "en dehors des espaces réservés à cet effet". La vente d’alcool sera d’ailleurs prohibée de 20h à 4h du matin.

Tout engin pyrotechnique ne pourra pas être utilisé. "La vente, la détention et le transport de carburant en récipient portable seront interdits", précise la préfecture dans son communiqué paru ce jeudi 19 juin.

Pendant la même soirée, la demi-finale de Top 14 entre Bordeaux-Bègles et Toulon aura lieu au Groupama Stadium. Un village rugby a été installé sur la place Bellecour pour cette occasion. De ce fait, les centres opérationnels de la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône et du service départemental et métropolitain d’incendie et de secours seront activés.

Puis, pour ceux qui souhaitent prendre le volant au soir de la Fête de la musique, la préfète du Rhône "appelle à la plus grande prudence sur nos routes et au strict respect de la limitation légale de l’alcoolémie au volant et de l’interdiction de la consommation de stupéfiants. En 2024, 25 personnes ont perdu la vie dans notre département à la suite d’un accident directement lié à l’alcool ou aux stupéfiants", précise-t-elle.

Près de 400 policiers et gendarmes, ainsi que 200 pompiers seront déployés dans l'agglomération, principalement pour la Fête de la Musique, mais aussi pour la demi-finale de Top 14.