Des mesures préventives prises pour la Fête de la Musique à Lyon et dans le Rhône

La Fête de la Musique se prépare à Lyon et dans le Rhône avec de nombreuses animations prévues. La préfecture a décidé de prendre des mesures préventives afin d’assurer le bon déroulement de l’évènement.

Un arrêté préfectoral a ainsi été pris avec au bout l’interdiction à compter de ce vendredi 17h et jusqu’à samedi matin 5h de consommer de l’alcool sur la voie publique (en dehors des espaces réservés à cet effet).

La vente d’alcool à emporter sera également interdite à partir de 20h.

La vente et l’usage de feux d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques C1, F1, T1, C2 et F2) seront par ailleurs interdits sur la voie publique tout comme la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable.

La préfète appelle également "à la plus grande prudence sur nos routes et au strict respect de la limitation légale de l’alcoolémie au volant".