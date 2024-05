Un nouveau bar contraint de fermer ses portes à Lyon

Encore une fermeture administrative pour un établissement de Lyon. C’est au tour du Zuma, situé sur le quai Perrache, de baisser le rideau.

Ce bar "restaurant lounge" devra rester fermé pendant un mois à compter du 13 mai 2024, suite à un arrêté préfectoral.

Lors de la visite des services de police, plusieurs infractions ont été relevées, à savoir la vente d’alcool et de tabac non autorisée. De plus, la Préfecture fait état d’importantes nuisances sonores au-delà des horaires d’ouverture datant du 7 janvier dernier.

Même scénario le 11 février, où l’évacuation de 250 clients par les forces de l'ordre avait donné suite à une bagarre.

Selon la Préfecture, le gérant s'était montré "véhément envers les policiers" et "un départ de rixe a éclaté nécessitant l'intervention des forces de sécurité intérieure qui ont dû faire usage de gaz lacrymogène".