Course-poursuite à Lyon : une voiture finit dans la façade d’une pizzeria

Aux alentours de 3h45, dans le quartier de Gerland (Lyon 7e), le conducteur d’une Volkswagen Golf noire a refusé de s’arrêter à la demande de la police.
La fuite s’est achevée dans le 3e arrondissement, à l’angle du cours Gambetta et de l’avenue Jean-Jaurès, où le véhicule a percuté la façade d’une pizzeria et endommagé du mobilier urbain. Le chauffeur, qui roulait sans permis, a été interpellé sur place.
Deux passagers étaient à bord. L’un d’eux a pris la fuite, tandis que l’autre a été arrêté rue de Créqui, non loin de l’accident. Au moins un des deux interpellés se serait rebellé lors de son arrestation, précise le Progrès.
Selon les premiers éléments, le refus d’obtempérer pourrait être lié à un transport de stupéfiants. La quantité saisie par les policiers n’a pas été précisée.
La pizzeria, touchée par la collision, a rouvert dès lundi malgré des rideaux métalliques partiellement abaissés.
la pizzeria va bien?Signaler Répondre
il faudrait lui expliquer le procédé du drive lolSignaler Répondre
il a confondu accélérateur et freins diront les juges et sortira libre voilà la justice française et pour les délinquants pas pour les honnêtes gensSignaler Répondre
Et oui voilà le résultat quand ils ont pas le droit de tirer sa donne ça mais normalement y ont pas des stick la qui creves les pneus ? Puis sans permis avec de la drogue et rébellion leurs parents vont encore dire il et Gentil mon filsSignaler Répondre
Bien sûr chez LFI on admire les dealers, il y en a même qui deviennent députés. Cette fascination pour les délinquants devrait quand même inquiéter leurs électeurs…Signaler Répondre
Il faut en finir avec ses courses poursuites dangereuses.Signaler Répondre
Dommage que ça ne soit pas sa face, après avoir traversé le pare-brise, qui se soit encastrée dans la devanture...Signaler Répondre
Ce petit ange a été mise en danger par la police. J'ai mal à ma France.Signaler Répondre