Course-poursuite à Lyon : une voiture finit dans la façade d’une pizzeria - LyonMag

Un refus d’obtempérer a provoqué une course-poursuite dans la nuit de ce dimanche à lundi, à Lyon.

Aux alentours de 3h45, dans le quartier de Gerland (Lyon 7e), le conducteur d’une Volkswagen Golf noire a refusé de s’arrêter à la demande de la police.

La fuite s’est achevée dans le 3e arrondissement, à l’angle du cours Gambetta et de l’avenue Jean-Jaurès, où le véhicule a percuté la façade d’une pizzeria et endommagé du mobilier urbain. Le chauffeur, qui roulait sans permis, a été interpellé sur place.

Deux passagers étaient à bord. L’un d’eux a pris la fuite, tandis que l’autre a été arrêté rue de Créqui, non loin de l’accident. Au moins un des deux interpellés se serait rebellé lors de son arrestation, précise le Progrès

Selon les premiers éléments, le refus d’obtempérer pourrait être lié à un transport de stupéfiants. La quantité saisie par les policiers n’a pas été précisée.

La pizzeria, touchée par la collision, a rouvert dès lundi malgré des rideaux métalliques partiellement abaissés.

Mince le 26/08/2025 à 13:11

la pizzeria va bien?

livraisonexpress le 26/08/2025 à 12:03

il faudrait lui expliquer le procédé du drive lol

arko le 26/08/2025 à 11:12

il a confondu accélérateur et freins diront les juges et sortira libre voilà la justice française et pour les délinquants pas pour les honnêtes gens

johnny le 26/08/2025 à 10:51

Et oui voilà le résultat quand ils ont pas le droit de tirer sa donne ça mais normalement y ont pas des stick la qui creves les pneus ? Puis sans permis avec de la drogue et rébellion leurs parents vont encore dire il et Gentil mon fils

Homa le 26/08/2025 à 09:58
LFI 69 a écrit le 26/08/2025 à 09h31

Il faut en finir avec ses courses poursuites dangereuses.

Bien sûr chez LFI on admire les dealers, il y en a même qui deviennent députés. Cette fascination pour les délinquants devrait quand même inquiéter leurs électeurs…

LFI 69 le 26/08/2025 à 09:31

Il faut en finir avec ses courses poursuites dangereuses.

narolic le 26/08/2025 à 09:30

Dommage que ça ne soit pas sa face, après avoir traversé le pare-brise, qui se soit encastrée dans la devanture...

kiki de madrid le 26/08/2025 à 09:26

Ce petit ange a été mise en danger par la police. J'ai mal à ma France.

