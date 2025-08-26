Course-poursuite à Lyon : une voiture finit dans la façade d’une pizzeria

Aux alentours de 3h45, dans le quartier de Gerland (Lyon 7e), le conducteur d’une Volkswagen Golf noire a refusé de s’arrêter à la demande de la police.

La fuite s’est achevée dans le 3e arrondissement, à l’angle du cours Gambetta et de l’avenue Jean-Jaurès, où le véhicule a percuté la façade d’une pizzeria et endommagé du mobilier urbain. Le chauffeur, qui roulait sans permis, a été interpellé sur place.

Deux passagers étaient à bord. L’un d’eux a pris la fuite, tandis que l’autre a été arrêté rue de Créqui, non loin de l’accident. Au moins un des deux interpellés se serait rebellé lors de son arrestation, précise le Progrès.

Selon les premiers éléments, le refus d’obtempérer pourrait être lié à un transport de stupéfiants. La quantité saisie par les policiers n’a pas été précisée.

La pizzeria, touchée par la collision, a rouvert dès lundi malgré des rideaux métalliques partiellement abaissés.