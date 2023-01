Laurent Wauquiez à Grégory Doucet sur l'invitation à Salah Hamouri : "Vous ne pouvez pas occulter le trouble que vous semez"

L'invitation lancée par Grégory Doucet à l'avocat franco-palestinien qui fut incarcéré pour la tentative d'assassinat de l'ancien grand rabbin d'Israël a fait du bruit. Et à l'Hôtel de Région, Laurent Wauquiez a décidé de prendre sa plume pour demander au maire de Lyon de renoncer à cette venue.

"Plus qu'une polémique parmi d'autres, la situation que vous avez provoquée illustre dans mon esprit une perte de repères qui touche l'ensemble de la vie politique et qui doit tous nous interpeller. Certains sujets sont trop graves pour être l'objet de querelles partisanes. Quand nous les abordons, nous devons faire preuve de la clarté la plus totale. La clarté sur les mots que nous employons, en ne faisant pas d'un homme condamné pour ses liens avec des mouvances terroristes un "défenseur des droits humains". La clarté, surtout, sur les valeurs qui sont les nôtres", écrit ainsi le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez sermonne également Grégory Doucet sur la responsabilité qu'ont les élus de ne pas "activer davantage les ressorts de la désagrégation de notre société et de nos valeurs mais au contraire de remettre au centre du débat du discernement, de la dignité et de la hauteur de vue. C'est à cette responsabilité que je vous appelle".

Enfin, l'élu des Républicains conclut en rappelant à l'édile lyonnais qu'il est devenu, comme ses prédécesseurs avant lui, le garant "d'un modèle de concorde entre les confessions". "Vous ne pouvez pas occulter le trouble que vous semez. Je vous demande, Monsieur le Maire, au nom de la nécessité de conserver cet esprit de concorde, de renoncer à I'invitation de Salah Hamouri ainsi que d'assurer, dans notre tradition lyonnaise, toutes les conditions pour la tenue d'un dialogue à la fois apaisé et équilibré" termine Laurent Wauquiez.