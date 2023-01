Laurent Wauquiez, grand gagnant des Prix des Casseroles de l’année 2023

Dans la catégorie des casseroles, le grand gagnant est Laurent Wauquiez pour son dîner des sommets du 23 juin à hauteur de 100.000 euros. Environ 90 personnes avaient été invitées, soit un repas par personne de 1100 euros aux frais de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

"C’est à cause de personnalités comme lui que les gens ne croient plus à la politique"

Sur BFMTV, un des administrateurs d’Anticor, Eric Alt a expliqué ce choix : "Il est contre le gaspillage de l’argent public et, en même temps, il organise à son profit un dîner somptueux. Ca nous a semblé assez emblématique d’une hypocrisie d’une certaine parole publique."

Eric Alt conclut de manière peu optimiste : "On ne peut pas avoir confiance dans une personne qui fait preuve d’autant d’hypocrisie. C’est à cause de personnalités comme lui que les gens ne croient plus à la politique."

Mais Laurent Wauquiez n’a pas été le seul ciblé par cette casserole. Il est accompagné par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur pour "sa réforme de la Police Judiciaire qui pourrait profiter aux délinquants financiers et au crime organisé".

Enfin, l’ancien ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a quant à lui reçu une "pantoufle" pour avoir rejoint l’entreprise privée Hopium qui développe des véhicules à hydrogène.