Lyon : l’adjoint à la Sécurité réagit à l’attaque d’un poste de police municipale sans définir les casseurs

Ce jeudi soir, 3000 personnes environ se sont rassemblées dans les rues du centre-ville de Lyon pour protester "contre les violences policières" après les événements du week-end dernier à Sainte-Soline. L’occasion pour une poignée de casseurs d’attaquer un poste de la police municipale rue Terme, où les façades ont été particulièrement vandalisées. Un assaut dénoncé ce vendredi matin par Mohamed Chihi, adjoint à la Sécurité auprès de Grégory Doucet.

"Je déplore et condamne les dégradations du poste de police municipale du 1er arrondissement. J'apporte tout mon soutien aux policiers municipaux avec qui j'échangerai sur place dans la journée" indique sur Twitter l’élu encarté à Europe Ecologie-Les Verts. "Ces violences ne font pas avancer la cause des travailleurs" poursuit celui qui ne précise pas dans ses propos le profil des casseurs issus de l’ultra-gauche. Des tags inscrits sur les murs du bâtiment souillé laissent pourtant peu de doutes : "ACAB" ou "Dissolution du gouvernement, pas des soulèvements" pouvait-on lire ce jeudi soir à côté des vitres brisées du poste.

Pour rappel, plusieurs associations et partis politiques à l'instar d'Europe Ecologie-Les Verts participaient au rassemblement contre les violences policières prévu à Lyon, et qui laissait craindre des violences. D’autant plus que le mouvement des anarchistes a pris encore plus d’ampleur cette semaine à Lyon avec le saccage en règle du cours Gambetta lors de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.