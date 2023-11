Lyon : des dégradations sur la devanture des Associations Familiales Catholiques 

Les représentants rhodaniens du parti conservateur fondé par Christine Boutin en 2001 se disent inquiets "de la montée de la violence des groupes antifa". Par la voix de son président, Pierre Tixier, VIA déplore des "dégradations de la devanture du local" de la fédération des Associations Familiales Catholiques du Rhône, rue des Remparts d’Ainay dans le 2e arrondissement de Lyon. En cause, un large tag "Lyon Antifa" sur les vitres, peint à la peinture rouge. Une revendication accompagnée d’un logo anarchiste.

"Pourquoi attaquer des œuvres qui aident tout le monde, sans bruit, sans poser de conditions ? Pourquoi vouloir agresser, abimer, museler des œuvres qui tissent du lien social ? Qui travaillent à l'entraide et au soutien des familles ? Ceci n'a aucun sens, sauf si la raison de ce vandalisme est que cette association est catholique !", s’offusque le parti.

Par ailleurs dans sa lettre, VIA interpelle "solennellement Madame le préfet afin qu'elle use de tous les moyens que sa mission met à sa disposition pour rechercher et punir les auteurs de ces faits, car notre civilisation est judéo-chrétienne dans ses racines, et que s'en prendre aux Juifs, ou aux Chrétiens, c'est s'en prendre aux valeurs fondatrices de tout notre peuple".

On ne sait pas encore si une enquête sera ouverte.