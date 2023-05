Lyon : interpellée en train de taguer "la police tue" place Mazagran 

Selon Le Progrès, la mise en cause a été interpellée par la police alors qu’elle venait d’écrire "la police tue" sur un mur du quartier de la Guillotière, et plus précisément place Mazagran. Un secteur connu pour être occupé des dealers de drogues.

Interpellée vers 19h d’après nos confrères, elle a ensuite tenu tête aux fonctionnaires tandis qu’un groupe de perturbateurs se formait. Selon nos informations, la trentenaire est une membre active de la mouvance d'ultragauche. Les policiers ont été obligés d’utiliser du gaz lacrymogène pour repousser les provocateurs.