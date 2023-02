Place Mazagran à Lyon : la Ville annonce un vaste réaménagement de l’aire de jeux

Ce mardi matin, après des mois de polémique autour de la place Mazagran, la mairie du 7e arrondissement de Lyon a annoncé la mise en place de plusieurs mesures "face aux difficultés rencontrées par les riverains" par "quatre axes : tranquillité publique, cadre de vie, action sociale et animation". Les écologistes ne se mouillent pas à mettre des mots sur les maux du secteur, notamment le squat de la place Mazagran jour et nuit par des dealers. La semaine dernière de la drogue enterrée dans les jardins partagés avait même été retrouvée par la police, de quoi pousser les équipes de Grégory Doucet à réagir face au tollé.

Face à ce constant, la mairie d’arrondissement indique que "la présence quotidienne de la police nationale et de la police municipale a été renforcée et une deuxième caméra a été installée en début d’année". De plus, toujours selon la Ville, "depuis le 3 octobre dernier, il est également interdit d’utiliser des enceintes sur la place". Reste à savoir combien de verbalisations ont été dressées.

"Consciente des problématiques liées au cadre de vie et notamment à la propreté, le passage des équipes a été lui aussi renforcé : le nettoyage de la place a lieu au moins cinq fois par semaine et les toilettes sont nettoyées au quotidien", poursuit la mairie qui souhaite faire de cette place au cœur de la Guillotière "un lieu d’événements conviviaux et respectueux du vivre-ensemble".

Ainsi, et "après une étude de prévention situationnelle et la rencontre des acteurs de la place", la mairie du 7e a lancé un vaste chantier pour réaménager l’aire de jeux pour enfants qui servait de repaire aux dealers et toxicomanes. D’ici quelques jours, "le mobilier actuel sera déposé. Un travail de reprise des sols sera mené afin de mettre en place du marquage ludique temporaire avant le réaménagement de l’aire cet automne-hier".

Dans le détail, on apprend que ce réaménagement "comprendra la suppression de l’allée entre l’aire de jeux actuelle et le jardin partagé des Silybes, l’agrandissement de ce jardin, l’amélioration des abords via la suppression des murets et de la végétation basse et le changement du mobilier ludique".