Lyon : Mazagran, une "situation notablement améliorée" ?

Vers 16h30, le préfet, accompagné du directeur zonal des CRS, Matthieu Pancrazi, a pris la tête d’une patrouille en direction du square Mazagran.

Le square fait tristement parler de lui dans l’actualité. Cette petite place de la Guillotière est aujourd’hui envahie par les migrants, les toxicomanes et les dealers. Une lutte quotidienne et sans relâche pour les forces de l’ordre, nous explique Ivan Bouchier sur place.

“J’ai accompagné une patrouille des CRS sur Mazagran, sur Péri, sur la rue de Marseille. Nous faisons ça tous les jours, il y a une présence très régulière et la volonté de marquer le terrain de la part des forces de sécurité. Donc je viens très souvent en accompagnement des forces”, explique le préfet délégué, qui se félicite d’une “situation notablement améliorée” sur le secteur, “du fait de la méthode qui a été employée, c’est à dire la présence sur le terrain et la patrouille qui passe et repasse”, explique-t-il aux micros qui lui sont tendus.

Présent la veille sur le chemin des Barques à Vaulx-en-Velin où avait eu lieu le terrible incendie de décembre dernier, le préfet assure vouloir redoubler d’efforts partout dans le Grand Lyon. “Il continue de se faire des choses qui ne devraient pas avoir lieu à Mazagran”, regrette-t-il.

Selon la Préfecture, police municipale, sécurité publique et CRS travaillent conjointement de jour et de nuit pour endiguer le problème du trafic de stupéfiants et des troubles à l’ordre public dans ce secteur chaud du 3e arrondissement. Le pilotage opérationnel étant assuré par la sécurité publique.

Côté Compagnies Républicaines de Sûreté, le bilan parle pour lui-même. Ce sont près de 5000 contrôles d’identité et 1500 contrôles de véhicule qui ont été conduits par le corps spécialisé depuis le 1er janvier dans la zone. Au niveau des délits, près de 300 ont été constatés sur cette période. Un tiers de ces derniers serait lié à la détention, possession ou vente de stupéfiants, tandis qu’un autre tiers concerne des personnes en situation irrégulière, selon la Préfecture, menant à un total d’une soixantaine d’interpellations.

Malgré ces efforts, des sans-papiers subsahariens sont toujours présents sur le square et n’ont pas l’air d’être impressionné par la patrouille menée par Ivan Bouchier.

Certains, visiblement sous l’emprise de stupéfiants et en proie à de sérieux troubles mentaux, profèrent même d’incompréhensibles insanités à l’encontre des représentants de l’ordre.

Si la présence policière semble améliorer les choses petit à petit, la lutte des forces de l’ordre pour rendre vivable ce quartier à la mauvaise réputation semble tout de même avoir encore de beaux jours devant elle.

J.B.