Saint-Fons : Trois hommes interpellés en flagrant délit, 100g de cocaïne et 560g de hasch saisis

L'allée de l'Arsenal était déjà dans la mire de la police nationale pour ses points de deals. Dès le 10 juillet, trois suspects, bien connus des services de police, étaient identifiés comme étant impliqués dans un trafic de stupéfiants.

Ce mardi, soit quinze jours plus tard, la descente a porté ses fruits. Trois dealers, âgés entre 21 et 51 ans, furent attrapés et placés en garde à vue. Les trois hommes avaient caché leur stock dans la cave de l'un d'entre eux, le plus âgé. Nommément, ce sont 560 grammes de résine de cannabis et 100 grammes de cocaïne qui furent saisis par les forces de l'ordre, aux côtés de 270 euros.

Le premier individu, âgé de 24 ans, fut interppellé en flagrant délit de réapprovisionnement du point de deal. Le cinquantenaire et propriétaire de la cave, faisant office de nourrice, fut quant à lui retrouvé un peu plus loin dans le quartier. Le troisième homme, suspecté d'être le revendeur sur la rue, fut également interpellé sur le point de deal.

Au cours de leur audition de police, seuls deux des trois individus reconnaissaient les faits dont ils sont suspectés être les auteurs.

Présentés au parquet ce jeudi à l'issue de leur garde à vue, les trois acolytes devraient être fixés sur leur sort judiciaire très bientôt.