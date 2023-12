Vacances de Noël : le trafic classé rouge dans la région ce vendredi

Prêt à prendre la route pour rejoindre vos proches ? La circulation s’annonce très chargée dès ce vendredi. Bison Futé hisse le drapeau orange sur toute la France pour les départs, ce sera rouge en Auvergne-Rhône-Alpes et en Île-de-France. Le trafic est classé orange dans le sens des retours sur notre région, et vert sur le reste de l’hexagone.

Rouge ce vendredi, orange samedi

Bison Futé recommande de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 10h ce vendredi, et d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 12h à minuit.

La situation sera délicate également ce samedi, avec un drapeau orange sur toute la France, et un drapeau rouge sur les routes d’Île-de-France dans le sens des départs. Il est recommandé de quitter ou de traverser l’Île-de-France avant 6h ce samedi, d’éviter l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon de 7h à 17h et enfin d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11h à 17h.

En revanche, le trafic est classé vert pour les retours, tout comme la journée de dimanche qui affiche un drapeau vert dans les deux sens de circulation.