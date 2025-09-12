Le trafic des trains très fortement perturbé à Lyon après un vol de câbles, d'importants retards à prévoir

Si vous devez prendre le train ce vendredi, préparez-vous à avoir du retard. Le trafic TGV sur la ligne Sud-Est en effet fortement perturbé en raison d’une "panne de signalisation causée par un vol de câble". Les faits se sont déroulés "aux abords de la gare du Creusot-Montchanin" en Saône-et-Loire, a fait savoir la SNCF.

Ce vol de câble, qui n’est pas le premier sur la ligne, entraîne d’importants retards sur les trains au départ et à l’arrivée à Lyon. Plus de 2h30 pour certains trajets… Un retour à la normale est espéré ce samedi matin. Les perturbations devraient durer toute la journée de ce vendredi.

A noter qu’un incident similaire avait provoqué d’importantes perturbations sur la LGC Sud-Est à la fin du mois d’août.