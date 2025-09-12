Transports

Le trafic des trains très fortement perturbé à Lyon après un vol de câbles, d'importants retards à prévoir

La galère ce vendredi pour les voyageurs.

Si vous devez prendre le train ce vendredi, préparez-vous à avoir du retard. Le trafic TGV sur la ligne Sud-Est en effet fortement perturbé en raison d’une "panne de signalisation causée par un vol de câble". Les faits se sont déroulés "aux abords de la gare du Creusot-Montchanin" en Saône-et-Loire, a fait savoir la SNCF.

Ce vol de câble, qui n’est pas le premier sur la ligne, entraîne d’importants retards sur les trains au départ et à l’arrivée à Lyon. Plus de 2h30 pour certains trajets… Un retour à la normale est espéré ce samedi matin. Les perturbations devraient durer toute la journée de ce vendredi.

A noter qu’un incident similaire avait provoqué d’importantes perturbations sur la LGC Sud-Est à la fin du mois d’août. 

surtout d attirer le 12/09/2025 à 14:10
Watt a écrit le 12/09/2025 à 12h06

C'est donc ça de vivre dans un pays du tiers monde.

le tiers monde

ℒe Servaℒ le 12/09/2025 à 13:50

6H?
"L'ordinaire" est à 5H15...

Comprendra qui pourra...

Vol de cable SNCF le 12/09/2025 à 13:38

Vol de câble SNCF ? Acte de terrorisme militaire : Jugement tribunal militaire .
RV a 6 heure du matin pour execution de la peine .

ℒe ∁HA∁Aℒ le 12/09/2025 à 13:33

Surtout pour les départs en week~end ?

Connor McLeod le 12/09/2025 à 13:00

Mais qui peut bien vouloir voler des câbles ?
On se le demande...!

Watt le 12/09/2025 à 12:06

C'est donc ça de vivre dans un pays du tiers monde.

