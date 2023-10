Vacances de la Toussaint : du monde sur les routes de la région

Avis aux automobilistes : le trafic est dense ce vendredi dans le sens des départs. Bison Futé hisse le drapeau orange sur l’ensemble de la France et donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est rouge en Île-de-France.

Eviter l’A7 entre 16h et 20h

Il est conseillé d’éviter l’A7 entre Salon-de-Provence et Marseille entre 16h et 20h. Bison Futé recommande également de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 10 h ou après 22h, et enfin d’éviter l’A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 15h et 20h ce vendredi.

La circulation est classée vert pour les retours.