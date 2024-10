Lyon : embouteillages monstres à Confluence, la police a dû intervenir

L’après-midi a été cauchemardesque pour les automobilistes lyonnais dans le secteur Confluence.

La pluie et les travaux en cours dans le quartier ont amplifié la situation, provoquant des bouchons exceptionnels sur la M7 et autour du cours Charlemagne.

Dès 15h30, d’importants bouchons se sont formés sur la M7, rendant la circulation presque impossible, notamment au niveau de l’échangeur n°2 de La Mulatière et sur le quai Perrache.

Le secteur est actuellement bloqué par des embouteillages d'une rare intensité, particulièrement autour du centre commercial Confluence et sur les quais de Saône. Près de la station Esso, située au 84 quai Perrache, plusieurs policiers municipaux ont été dépêchés pour tenter de réguler la circulation, mais l’ampleur des bouchons complique leur mission.

Les autorités sur place sont allées jusqu’à demander aux automobilistes de faire demi-tour pour éviter de s’enliser davantage, notamment au niveau du pont Pasteur, à proximité du musée des Confluences.

Par ailleurs, plusieurs transports en commun sont impactés. La ligne de bus C7 a dû être déviée dans les deux sens de circulation et ne dessert plus les arrêts entre "Lortet" et "Pont de la Mulatière". La reprise de la circulation est prévue pour 21h, précise TCL. Le 63 est également déviée dans les deux sens de circulation. En direction d'Oullins Le Golf, les arrêts de "Pont Kitchener Rive Gauche" à "Pont de La Mulatière" ne sont plus desservis. En direction de Perrache, les arrêts de "Pont de La Mulatière" à "Claudius Collonge" ne sont plus desservis. Les TCL indique que la circulation devrait reprendre à 22h pour cette ligne.

Les automobilistes sont invités à éviter la zone et à privilégier d'autres itinéraires.