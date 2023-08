L’autoroute A7 vers Lyon plus dense en circulation à partir de ce mercredi

Après un week-end à rallonge marqué par le 15 août et l’Assomption, le trafic autoroutier est annoncé chargé dans le sens des retours. Dès ce mercredi après-midi, Bison Futé recommande d’éviter l’A7 entre Orange et Lyon, entre 12h et 20h, avec d’importants bouchons annoncés à partir de 15h. La circulation sera également difficile sur l’A8 entre Nice et Aix-en-Provence.

Et ce n’est que le début d’un long week-end de bouchons pour les automobilistes passant par l'autoroute du soleil. Ce vendredi la journée est classée rouge dans le sens des retours et Bison Futé recommande à nouveau d’éviter l’A7 entre Orange et Lyon cette fois-ci de 15h à 23h.

Ce week-end et plus particulièrement le samedi, la journée prévoit d’être chargée en trafic autoroutier, tant dans le sens des départs que dans le sens des retours. Il est recommandé d’éviter l’A7 de 6h à 8h et de 10h à 16h dans le sens Lyon-Orange, et de 17h à 00h dans le sens inverse.

Une fin de semaine et un week-end "chassé-croisé" où le trafic autoroutier promet d’être très saturé, et qui en plus se déroulera sous un soleil de plomb : les températures devraient atteindre les 38 degrés à partir de vendredi et jusqu’à dimanche, selon Météo France.