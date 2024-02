Vacances de février : un samedi rouge sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Il y aura sans surprise du monde ce samedi à l’occasion du coup d’envoi des vacances de février de la zone A, dont fait partie l’académie de Lyon. Alors que la zone C poursuivra ses congés, Bison Futé hisse le drapeau rouge pour la journée de samedi en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera orange dans la région dans le sens des retours.

Les difficultés dans le sens des départs sont annoncées sur l’A40 entre Mâcon et Annemasse ou encore sur l’A43 entre Lyon et Modane. Il est également recommandé d’éviter l’A7 entre Orange et Lyon de 13h à 16h dans le sens des retours tout comme l’A43 entre Chambéry et Lyon de 7h à 16h.

La journée de dimanche s’annonce la plus calme avec un drapeau vert dans les deux sens de circulation. Concernant vendredi, seul le quart nord-est sera concerné par des difficultés avec un drapeau orange.