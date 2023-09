Près de Lyon : des migrantes découvertes dans un camion frigorifique grâce à un journaliste

Selon Le Monde, un camion frigorifique transportant six migrantes clandestines a été stoppé vers 13h30 sur une aire de l’autoroute, à une cinquantaine de kilomètres de Lyon. Dans la semi-remorque, vraisemblablement à l’arrière, six migrantes clandestines ont été découvertes par les agents.

Quatre femmes de nationalité vietnamienne, ainsi que deux Irakiennes, auraient alerté un journaliste de la BBC avec qui l’une était en contact pour un reportage. Le groupe aurait paniqué en sentant la température baisser dans le camion, tandis que le chauffeur changeait de direction et prenait la route vers le sud et non vers Calais.

Le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d’une procédure ouverte pour "aide au séjour irrégulier" par le parquet de Villefranche-sur-Saône.