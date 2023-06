Lyon : Deux clandestins sous OQTF rouent de coups le client d’un bar pour une cigarette

Deux hommes ont comparu, ou du moins devaient comparaître, ce lundi, au Tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de violence volontaire en réunion. L’un d’entre eux, laissé libre sous contrôle judiciaire, ne s’est pas présenté à l’audience.

Le prévenu présent, quant à lui, est un Libyen âgé de 27 ans qui, comme son comparse absent, fait déjà l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). C’est lui qui, jeudi soir dernier, s’est rendu coupable d’une lâche agression place Voltaire, dans le troisième arrondissement.

Alors que la victime fumait tranquillement une cigarette sur une terrasse d’un café, le Libyen est venu à sa rencontre pour lui demander une cigarette. Le fumeur, âgé d’une cinquantaine d’années, accéda à sa requête et sortit son paquet de tabac de sa poche quand le prévenu lui arracha des mains et partit en courant.

La victime du larcin poursuivit son voleur et c’est alors qu’il fut saisi par un deuxième individu et frappé à de multiples reprises dans le cou, le dos et le visage par ses agresseurs. Il reçut même un coup de bouteille à la tempe et de copieuses insultes de la part des deux compères.

Dans la 14e chambre du tribunal judiciaire, la victime soutient avoir été agressée. Le prévenu, déjà connu défavorablement des services de police, prétend qu’il n’a rien volé ce soir-là puisqu’il avait déjà des cigarettes et estime avoir été agressé sans raison par la partie civile.

C’est le témoignage d’un employé d’un restaurant kebab de la place Voltaire qui aura finalement eu raison de la défense fragile du prévenu.

L’homme, qui est entré illégalement en France en 2019, est finalement reconnu coupable par le tribunal des faits de violence qui lui étaient reprochés et écope d’une peine d’emprisonnement ferme de 8 mois avec maintien en détention. Le deuxième agresseur devrait être jugé lorsqu'il sera retrouvé par la police.

J.B