Lyon : soirée d’émeutes dans le centre de rétention administrative (CRA) de Lyon Saint-Exupéry

La soirée du 8 juin fut sous haute tension dans le deuxième centre de rétention administrative (CRA), situé à Lyon Saint-Exupéry. Les retenus du bloc n° 3, dans un état d’excitation important, ont décidé de se livrer à une mutinerie aux alentours de 17h30 en s’en prenant aux forces de l’ordre chargées de garder le centre.

Plusieurs épisodes de violences ont été à déplorer, à la fois à l’intérieur du centre et dans la cour extérieure de l’établissement. En conséquence, six policiers furent blessés, résultant en des incapacités totales de travail comprises entre cinq et sept jours pour les fonctionnaires de police. L’ordre dans le centre n’aura été rétabli qu’aux alentours de 21h.

Deux retenus ont comparu, dans le cadre d’une comparution immédiate, devant le Tribunal judiciaire de Lyon mardi 13 juin. Leur étaient reprochés des faits de violence volontaire en réunion à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique. Tous deux avaient déjà été condamnés en France pour des faits de violence.

Respectivement de nationalité marocaine et tunisienne, les deux compères sans-papiers ont nié les faits et ont retourné les tables en soutenant avoir été victimes d’injustes violences policières. Le retenu marocain a clamé son innocence en salle d’audience, à l’aide d’un interprète, en ces termes : “je jure sur la vie de ma mère que j’ai rien fait, wallah, wallah, j’ai rien fait”.

Leur avocat, quant à lui, a dénoncé l’insalubrité du CRA et les conditions de rétention s’apparentant à de l’emprisonnement pour expliquer la révolte des retenus.

Selon lui, le centre de rétention n’aurait rien à envier à l’insalubrité et aux conditions de traitement des centres pénitentiaires. Il a notamment dénoncé une "situation indigne avec un médecin qui a démissionné en décembre car il ne pouvait plus exercer son rôle" et un "état de tension important" dans le centre. Parmi les causes de la révolte selon lui, les "personnes musulmanes ne reçoivent pas de repas halal". L’établissement avait déjà fait les gros titres de l’actualité lyonnaise au mois d’avril dernier, alors que la Bâtonnière de Lyon Marie-Josèphe Laurent, le sénateur EELV du Rhône Thomas Dossus et la députée de la 3e circonscription du Rhône Marie-Charlotte Garin, en visite dans le centre, dénonçaient conjointement des conditions de rétention “pire que la prison”.

Malgré les réquisitions du procureur, qui plaidait pour une peine d’emprisonnement de 18 mois dont 9 mois ferme, le tribunal s’est montré clément à l’égard de nos deux protagonistes. L’un d’entre eux fut condamné à une peine de 6 mois de prison, tandis que l’autre fut réintégré au CRA malgré sa condamnation.

Selon nos informations, un autre retenu ferait quant à lui l’objet d’une Convocation par officier de police judiciaire (COPJ) au tribunal.

La Préfecture nous assure que les autorités de police sont en contact avec les effectifs blessés et qu’un accompagnement psychologique personnel et collectif est mis en place pour venir en aide aux policiers du CRA n° 2 victimes de violence.

Ce jeudi, un rassemblement non-déclaré est prévu, à 18h30 sur le quai Augagneur à Lyon, à l’initiative du “Collectif Soutien Migrant.e.s et Réfugié.e.s 69” pour demander la fermeture des CRA et la “régularisation de toustes les sans-papiers” (sic).

J.B