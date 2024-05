Centres de rétention administrative de Lyon : un taux d’éloignement parmi les plus hauts de France

Forum Réfugiés a dévoilé le bilan de l’année 2023 des centres de rétention administrative (CRA) de France.

Le Rhône en compte deux : Lyon Saint-Exupéry 1 et Lyon Saint-Exupéry 2. Actifs ensemble depuis janvier 2023, ils revendiquent chacun une capacité de rétention de 140 places.

Et le rapport montre bien les différences entre les sites.

Lyon Saint-Exupéry 1

A Lyon Saint-Exupéry 1, ouvert en 1995 puis fermé un an entre janvier 2022 et 2023, on reste retenu longtemps mais on finit plus souvent dehors que dans un avion.

Forum Réfugiés a dénombré 801 personnes enfermées dans ce CRA l’an dernier. La durée de rétention moyenne y est de 39 jours. La nationalité la plus croisée, et de loin, est l’algérienne (45,4% des retenus), suivie par "autres" (14,9%) et tunisienne (12,7%).

Pour se retrouver au CRA Lyon Saint-Exupéry 1, la plupart ont été interpellés pour des infractions (45,2%) ou à leur sortie de prison (32,2%). Et sans surprise, 77,8% d’entre eux faisaient l’objet d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Par contre, une majorité de ces 801 personnes ont finalement été laissées libres (58,3%), généralement par une annulation de la mesure de placement en rétention par un juge judiciaire.

Tandis que 36,7% étaient éloignées sous escorte de la gendarmerie, généralement dans un pays hors de l’Union européenne.

A noter un décès en 2023, consécutif à une tentative de suicide le 5 octobre au sein de l’isolement du CRA Lyon Saint-Exupéry 1.

Lyon Saint-Exupéry 2

Pour une personne retenue, aller à Lyon Saint-Exupéry 2 donne moins de chances de quitter les lieux autrement qu’en avion. Plus récent puisqu’ouvert en 2022, il propose des distributeurs et une console de jeux par bloc, ainsi que des tables de ping-pong et des équipements de musculation. Cela n'égaye pas pour autant le séjour des personnes retenues, nos confrères de Rue89Lyon avaient pu se rendre sur place et évoquent des conditions de détention indignes.

Les personnes n’ont généralement pas le temps de s'y attarder puisque la durée moyenne de rétention est certes de 30 jours, mais avec 30% qui n’y restent que 0 à 48 heures.

Ce sont 1334 personnes et trois enfants qui ont été enfermés l’an dernier au CRA de Lyon Saint-Exupéry 2, dont 38,4% d’Algériens. Concernant leurs conditions d’interpellations, 36% l’ont été après infractions, 21,6% à leur sortie de prison, 14,5% à un guichet et 8,6% lors de contrôles sur la voie publique.

Et comme annoncé plus haut, le destin majoritaire de ces 1334 personnes a été différent de celui des 801 du CRA Lyon Saint-Exupéry 1. Avec 51,5% de personnes éloignées, à quasi égalité entre des pays de l’UE et hors UE, les trajets vers l’aéroport encadrés par la PAF sont plus fréquents. Il y a eu 564 personnes libérées, dont 480 par un juge, 43 par la préfecture mais aussi 22 pour raisons de santé et 19 pour expiration du délai de rétention.

Le taux d’éloignement par rapport au nombre de placements de Lyon Saint-Exupéry 2 est l’un des plus hauts de France métropolitaine. Seul Metz (52,4%) fait mieux selon les données compilées par Forum Réfugiés. Mais c’est incomparable avec ceux de Mayotte-Pamandzi (86,8%) et du Chaudron à la Réunion (80,6%).

Au total, ce sont donc 2135 personnes qui sont passées par les centres de rétention administrative de Lyon en 2023. Une forte hausse, car en 2021, avant l’ouverture de Lyon Saint-Exupéry 2, il y en avait eu 1254.