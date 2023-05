Lyon : manifestation ce samedi pour lutter contre la loi immigration de Darmanin

La marche débutera à 14h place Gabriel Péri pour se diriger vers la Préfecture du Rhône. Le collectif Lyonanticra, à l’origine de cet appel, considère que cette loi va "renforcer la répression des personnes sans papiers en facilitant les arrestations, l’enfermement et les expulsions". Pour éviter qu’une telle réforme puisse passer, le collectif lutte également contre les centres de rétention administrative (CRA) qui servent à maintenir dans un lieu fermé des personnes sans-papiers.

Dans la loi de programmation du ministère de l’Intérieur adoptée le 22 novembre, Eric Ciotti, président du groupe LR, a fait passer un amendement pour doubler la capacité des CRA pour atteindre 3000 places d’ici 2027. Un deuxième centre a notamment ouvert à Lyon en janvier 2022 et contient 140 places à côté du premier à Saint-Exupéry.

"L’Etat condamne les sans-papiers à la clandestinité"

Au-delà des CRA, Lyonanticra considère aussi qu’il y a trop d’OQTF en France. Plus de 100 000 en sont distribuées par an et le collectif considère que ce choix n’a rien de politique : "En agissant ainsi, l’Etat condamne les personnes sans papiers à la clandestinité, à la merci des patrons qui peuvent encore plus les exploiter." Ainsi, "la nouvelle loi immigration vise à la fois à augmenter le nombre d’OQTF […] et à exécuter plus systématiquement ces OQTF", selon le collectif.

La future loi immigration prévoit notamment de réduire les voies de recours et d’inscrire les personnes qui ont une obligation de quitter le territoire français au fichier des personnes recherchées.

Dans le discours de Gérald Darmanin, les termes de "réfugiés" et de "migrants économiques" sont employés. Pour Lyonanticra, il s’agit surtout d’un moyen de catégoriser des "gentils" et des "méchants". Selon le collectif, "le gentil serait celui qui accepte les conditions fixées par la France, qui ferme bien sa gueule, qui travaille et qui accepte de se rendre corvéable à merci".

De l’autre côté, "le méchant est l’étiquette collée à ceux qui se révoltent et qui refusent l’exploitation".

Le nouveau titre de séjour s’inscrit également dans cette lignée d’après le collectif : "Il est certain que ceux qui se battront pour leur salaire, contre leurs patrons oui qui subiront le racisme de la police, par exemple, ne verront pas leur titre de séjour renouvelé."

Par conséquent, "la nouvelle loi immigration va fabriquer de nouveaux sans-papiers : tous ceux qui seront privés du renouvellement de leur titre de séjour". Gérald Darmanin avait aussi rajouté que les "étrangers condamnés pour troubles à l’ordre public se verront désormais systématiquement refuser ou retirer leur titre de séjour".

Lyonanticra conclut en considérant que cette loi s’inscrit dans un "racisme d’Etat".