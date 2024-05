"Non à son expulsion" : le collectif de soutien à Kélé réitère sa demande de régularisation à la préfecture du Rhône

Plus connu sous le nom de Kélé, le jeune Guinéen fait l’objet d’une OQTF depuis 2014. Une décision insensée pour de nombreux acteurs de la vie artistique lyonnaise et nationale qui demande sa régularisation.

Une tribune signée par plus de 162 artistes et personnalités du secteur culturel a été initiée par le blog Mediapart. Ce vendredi, le collectif de soutien à Kélé appelle à relayer la pétition dans les médias, sur les réseaux sociaux et tout autre canal. La préfecture du Rhône y est interpellée : "elle ne veut rien savoir, ni du passeport, ni des actes d’état civil, pourtant authentifiés par la Guinée (…) ni même de ses 10 ans de présence en France qu’elle met en doute".

Une intégration française évidente

Cette dernière met en avant l’intégration sociale et professionnelle de l’artiste en France. Diplômé d’un BTS Commerce Management Opérationnel depuis 2023, il n’a pas pu intégrer l’entreprise où il effectuait son stage par absence de papiers malgré une volonté de ses supérieurs de le garder au sein de la société.

Il s’est depuis fait connaître sur la scène lyonnaise de par ses nombreuses représentations dans des compagnies de théâtre ainsi que l’écriture d’un recueil de poèmes "Écrire sans arrêt" présenté au festival "Écriture hors les murs" à Vaulx-en-Velin le 3 juin dernier.

Récemment, 300 personnes s’étaient réunies à Lyon en soutien à Kélé et aux autres jeunes visés par des OQTF. Le collectif souhaite "sensibiliser le plus de monde possible aux effets dévastateurs de ces OQTF massives et aveugles qui touchent des personnes bien réelles, intégrées, loin des chiffres et du terme générique de migrants ressassés en permanence".