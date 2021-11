Près de Lyon : prison ferme pour l’homme interpellé avec plus de 15 000 euros en liquide

Le 5 octobre dernier, un homme âgé de 27 ans, arrivant de la Grande-Bretagne et qui devait aller jusqu’en Italie, avait été contrôlé par les douaniers au péage de Limas, à côté de Villefranche-sur-Saône.

Les agents avaient fait passer dans l’habitacle un chien renifleur, qui s’était excité à plusieurs endroits, notamment le coffre du véhicule. Au total, 15 480 euros en petites coupures avaient été découverts par les forces de l’ordre, le tout emballés dans de la cellophane d’après Le Progrès.

L’individu avait été interpellé, placé en garde à vue, puis présenté à la justice début octobre où il avait demandé un délai pour préparer sa défense. Le tribunal avait alors placé l’automobiliste en détention provisoire jusqu’à ce mardi pour son procès.

Le prévenu était poursuivi pour transfert non déclaré d’une somme de plus de 10 000 euros, blanchiment de fonds et enfin pour la présentation de faux documents, en l’occurrence une carte d’identité et un permis de conduire roumains, mais aussi un autre permis de conduire polonais.

L’homme interpellé, qui avait déjà eu une obligation de quitter le territoire français d’après nos confrères, a été condamné pour avoir voyagé avec trop d’argent en liquide. Il a écopé de cinq mois de prison ferme assortis d’un maintien en détention. Il devra également payer une amende de 7740 euros, et une autre de 15 480 euros, aux services de douanes. L’individu a néanmoins été relaxé pour le blanchiment de fonds.