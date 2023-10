Lyon : rassemblement ce mardi soir en soutien aux Israéliens

Ce mardi matin, le bilan humain fait état de plus de 800 morts et 2 500 blessés côté Israéliens, au moins 680 morts dans la bande de Gaza après le début de la riposte de l’armée israélienne. Par ailleurs, 14 Français dont un mineur de 12 ans sont toujours portés disparus, et seraient probablement pris en otage, selon le Quai d'Orsay. Au total, 150 personnes seraient retenues par les terroristes palestiniens.

C’est dans ce contexte qu’un rassemblement est prévu ce mardi soir dans la capitale des Gaules. A l’appel du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF), "en solidarité avec Israël et les Israéliens", une manifestation est prévue dès 18h30 sur la place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon. Plusieurs centaines de personnes devraient y participer, dont des élus. La ligue contre le racisme et l'antisémitisme (Licra), appelle aussi à se rassembler sur la place centrale.

Une forte présence policière devrait être mise en place pour éviter tout incident, notamment après l’appel au rassemblement de groupuscules d’extrême gauche ce lundi soir à la Guillotière, où une manifestation en soutien aux Palestiniens avait été interdite par la préfecture du Rhône.