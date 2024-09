Pas de Premier ministre de gauche : une grande manifestation ce samedi à Lyon contre Emmanuel Macron

En réponse à la nomination de Michel Barnier (LR) en tant que Premier ministre, plusieurs mouvements et LFI ont appelé à une grande manifestation ce samedi 7 septembre à 15h, place Bellecour. Cette décision fait suite à la défaite du camp présidentiel lors des élections législatives des 6 et 7 juin, durant lesquelles le Nouveau Front Populaire (NFP) est arrivé en tête avec 182 sièges, notamment dans sept circonscriptions du Rhône.

Le communiqué des organisations de gauche, relayé par des syndicats étudiants, lycéens et divers collectifs, dénonce ce qu'ils considèrent comme un "coup de force" d'Emmanuel Macron. Le Président aurait, selon eux, ignoré le résultat des élections en refusant de nommer Lucie Castets, candidate du NFP, à la tête du gouvernement. Les manifestants réclament la reconnaissance du programme porté par la coalition de gauche, en matière de services publics, de justice sociale et écologique, ainsi que de politique internationale.

Parmi les collectifs soutenant l’appel à la mobilisation figurent l’Union Étudiante, l’Union Syndicale Lycéenne, l’Assemblée des Gilets Jaunes de Lyon et Environs, ainsi que d’autres mouvements tels qu’Attac69 et le Collectif 69 de Soutien au Peuple Palestinien. Le rassemblement vise à dénoncer la politique d’Emmanuel Macron qu’ils considèrent comme "austéritaire, néocoloniale, antisociale et génocidaire" ajoutant que le pouvoir en place est "désormais officiellement illégitime et tyrannique".

Les quatre LFI du Rhône seront également présents. A noter que les socialistes ou les écologistes n'appellent pas à participer à cette manifestation.

Le rendez-vous est donné ce samedi à 15h place Bellecour dans le 2e arrondissement de Lyon.