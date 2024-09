Lyon : mobilisation contre le gouvernement Macron-Barnier ce samedi

Pour protester contre la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre par Emmanuel Macron, un rassemblement est prévu ce samedi sur la place Bellecour. Cette nomination est perçue par les manifestants comme une “menace pour notre démocratie”.

Le communiqué, signé par des organisations telles qu’Attac, l’Union Étudiante et l’Union Syndicale Lycéenne, dénonce un gouvernement qui prône “le contrôle strict de l’immigration, repousse l’âge de la retraite à 65 ans et accorde des avantages financiers aux grandes entreprises”. Les manifestants réclament également “l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires et un SMIC à 1600 euros, ainsi que la reconstruction des services publics et un accueil digne pour les immigrés”.

Les participants défendront par ailleurs les droits du peuple palestinien. En ce sens, la mobilisation s’inscrit également dans une lutte plus large contre les discriminations et pour la levée du blocus de Gaza, la “décolonisation de la Palestine et de la Kanaky”.

C'est déjà la seconde manifestation de ce type depuis la rentrée. Il y a deux semaines, alors que le chef de l'Etat n'avait pas encore choisi de Premier ministre, plusieurs milliers de personnes avaient défilé dans Lyon pour réclamer sa destitution, les députés LFI, écologistes et PS du Rhône étaient notamment présents dans le cortège.