Des députés LFI se présentent au Centre de rétention administrative de Lyon en pleine alerte "urgence attentat"

Car trois députés LFI de la région se sont présentés avec des journalistes de Mediapart et exigé qu'on leur ouvre les portes pour une visite inopinée.

En tant que parlementaires, Elisa Martin (Isère), Andrée Taurinya (Loire) et Jean-François Coulomme (Savoie) ont le droit de réaliser ce type de visite aux côtés de la presse. LyonMag avait ainsi pu entrer dans la prison de Lyon-Corbas avec le sénateur LR Etienne Blanc en décembre 2021.

Mais le fait que cette visite prévue de longue date dans le cadre de la future loi immigration a pu être maintenue alors que la France entre en alerte "urgence attentat", suite à une attaque terroriste à Arras impliquant un individu qui aurait pu être expulsé via l'un de ces CRA, a fait bondir en haut-lieu.

Informée, la préfecture du Rhône a finalement autorisé le groupe à effectuer sa visite, après trois heures d'attente.

Pour le député LFI du Rhône Gabriel Amard, non présent sur place, "c’est une violation manifeste de l’article 719 du code de procédure pénale et des articles R 744-39 et s. du CESEDA. Y avait il quelque choses à cacher ? Honteux".