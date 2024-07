Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes : les députés insoumis du Rhône réclament un débat public

Les députés insoumis des régions PACA et AURA saisissent la CNDP pour obtenir une consultation sur la candidature des JO d'hiver 2030 dans les Alpes.



Dans un contexte d'austérité et de dérèglement climatique, un projet aussi coûteux et énergivore doit faire l'objet d'un débat. pic.twitter.com/FlCtutEQRx