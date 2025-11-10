"Rappel amical : l'adversaire, c'est Aulas" : Anaïs Belouassa-Cherifi se défoule contre Grégory Doucet, les Verts agacés

Après son meeting jeudi dernier ayant réuni près de 300 personnes, Anaïs Belouassa-Cherifi entend finir devant Grégory Doucet au 1er tour des élections municipales. Et pour ce faire, la candidate LFI a décidé de taper sur l'union de la gauche autour du maire écologiste sortant.

Après avoir tancé le vote des députés NFP lyonnais, ABC récidive ce dimanche en interpellant directement Grégory Doucet. "Cautionnez vous l'amendement de votre n°2, la députée PS (Sandrine) Runel, qui vise à mettre au télétravail les malades en arrêt ? C'est votre projet pour les agents municipaux à Lyon ?", attaque la parlementaire insoumise sur les réseaux sociaux.

De quoi agacer les écologistes, pris dans un étau et qui voient la mairie de Lyon s'éloigner à vitesse grand V. "Rappel amical: l'adversaire, c'est Aulas", lui répondait Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement.

La campagne est à peine lancée pour Anaïs Belouassa-Cherifi, et elle ne va visiblement faire aucun cadeau à ceux qui lui ont permis d'être élue à l'Assemblée nationale il y a un an et demi. Du pain béni pour Jean-Michel Aulas ?