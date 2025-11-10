"Rappel amical : l'adversaire, c'est Aulas" : Anaïs Belouassa-Cherifi se défoule contre Grégory Doucet, les Verts agacés

Après son meeting jeudi dernier ayant réuni près de 300 personnes, Anaïs Belouassa-Cherifi entend finir devant Grégory Doucet au 1er tour des élections municipales. Et pour ce faire, la candidate LFI a décidé de taper sur l'union de la gauche autour du maire écologiste sortant.
Après avoir tancé le vote des députés NFP lyonnais, ABC récidive ce dimanche en interpellant directement Grégory Doucet. "Cautionnez vous l'amendement de votre n°2, la députée PS (Sandrine) Runel, qui vise à mettre au télétravail les malades en arrêt ? C'est votre projet pour les agents municipaux à Lyon ?", attaque la parlementaire insoumise sur les réseaux sociaux.
De quoi agacer les écologistes, pris dans un étau et qui voient la mairie de Lyon s'éloigner à vitesse grand V. "Rappel amical: l'adversaire, c'est Aulas", lui répondait Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement.
Rappel amical: l'adversaire, c'est Aulas.— Yasmine Bouagga (@yasminebouagga) November 10, 2025
La campagne est à peine lancée pour Anaïs Belouassa-Cherifi, et elle ne va visiblement faire aucun cadeau à ceux qui lui ont permis d'être élue à l'Assemblée nationale il y a un an et demi. Du pain béni pour Jean-Michel Aulas ?
Mais non laissons les gauchistes se taper dessus entre-eux comme à chaque élection, le Aulas doit bien se marrer ;-)Signaler Répondre
Les adversaires de Lyon ce sont ces militants rigides enfermés dans l'idéologie qui veulent imposer les dogmes de leur parti au mépris de Lyon, pour eux Lyon est un simple laboratoire pour imposer leurs dogmes.Signaler Répondre
L'adversaire est Aulas, on espère que les verts s'en souviendront au soir du premier tour, car là ils semblent partis pour pratiquer la politique de la terre brûlée.Signaler Répondre
Plutôt que de répondre sur le fond, Bouagga s’enfonce dans l’irresponsabilité ! En gros, avec les verts et consorts, c’est : « on se colle une gommette de gauche, ensuite on peut faire n’importe quoi vu qu’on est de gauche ! Pas le droit de critiquer notre politique. »Signaler Répondre
Super ! La stratégie de la sourde oreille a vachement bien marché ces six dernières années : on voit le résultat dans les sondages !
Vous avez flingué la gauche et l’écologie. Doucet and co. : meilleurs alliés d’Aulas.
en politique la défaite s annoncé par ce genre d attitude et tant mieux pour Lyon qui a grand besoin de se débarrasserenfin de cette clique ecolo islamo gauchisteSignaler Répondre
Dans les années 80 la gauche a désenchanté beaucoup de ces supporters aujourd'hui elle les écœurent et leur unions fictives sont à vomir.Signaler Répondre