Municipales à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) s'en prend aux députés NFP pour atteindre Grégory Doucet

La députée insoumise de la 1ère circonscription du Rhône, devenue candidate aux élections municipales à Lyon, s'en prend directement à ses trois collègues parlementaires lyonnais dans un tweet.

Boris Tavernier, Marie-Charlotte Garin et Sandrine Runel, écologistes et socialiste "engagés avec Grégory Doucet", sont ainsi accusés de "lâcher le programme du NFP" car ils ne se sont pas opposés à la partie 1 du projet de loi Sécu de Sébastien Lecornu. "Le gouvernement les remercie pour les 12 milliards pris aux précaires", conclut Anaïs Belouassa-Cherifi.

Alors qu'à Lyon des centres de santé ferment, mes collègues deputé·es engagé·es avec Grégory Doucet ne se sont pas opposé·es à la partie 1 du projet de loi Sécu de Lecornu.



Ils lâchent le programme du NFP.



Le gouvernement les remercie pour les 12 Md pris aux précaires. — Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) November 8, 2025

ABC poursuit sa stratégie afin d'apparaître comme la candidate la plus sociale et de gauche. Lors de son meeting de lancement de campagne jeudi à Lyon, elle avait surtout attaqué Jean-Michel Aulas et le Parti socialiste. Désormais, les écologistes font partie du même bateau. Et les députés verts de Lyon deviennent des cibles pour atteindre Grégory Doucet.

Les retrouvailles lors des trajets communs en train entre Lyon et Paris vont être sympathiques…