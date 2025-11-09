Politique

Municipales à Lyon : Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) s'en prend aux députés NFP pour atteindre Grégory Doucet

La lune de miel du NFP aura duré un an et demi à Lyon. Et c'est Anaïs Belouassa-Cherifi qui a décidé du divorce.

La députée insoumise de la 1ère circonscription du Rhône, devenue candidate aux élections municipales à Lyon, s'en prend directement à ses trois collègues parlementaires lyonnais dans un tweet.

Boris Tavernier, Marie-Charlotte Garin et Sandrine Runel, écologistes et socialiste "engagés avec Grégory Doucet", sont ainsi accusés de "lâcher le programme du NFP" car ils ne se sont pas opposés à la partie 1 du projet de loi Sécu de Sébastien Lecornu. "Le gouvernement les remercie pour les 12 milliards pris aux précaires", conclut Anaïs Belouassa-Cherifi.

ABC poursuit sa stratégie afin d'apparaître comme la candidate la plus sociale et de gauche. Lors de son meeting de lancement de campagne jeudi à Lyon, elle avait surtout attaqué Jean-Michel Aulas et le Parti socialiste. Désormais, les écologistes font partie du même bateau. Et les députés verts de Lyon deviennent des cibles pour atteindre Grégory Doucet.

Les retrouvailles lors des trajets communs en train entre Lyon et Paris vont être sympathiques…

Anaïs Belouassa

municipales 2026 à Lyon

Il vaut mieux des idiots utiles que des idiots inutiles le 09/11/2025 à 10:13
LFI 69 a écrit le 09/11/2025 à 09h44

Les socialistes et les verts sont devenus les idiots utiles du macronisme comme l'extrême droite.
Les français ne sont pas dupes.

Entre les deux j'opte pour la première solution.

Watt le 09/11/2025 à 09:51
LFI 69 a écrit le 09/11/2025 à 09h44

Les socialistes et les verts sont devenus les idiots utiles du macronisme comme l'extrême droite.
Les français ne sont pas dupes.

Socialistes et verts que LFI était bien content d'avoir lors des législatives.
Respectez vous un peu.

LFI 69 le 09/11/2025 à 09:44

Les socialistes et les verts sont devenus les idiots utiles du macronisme comme l'extrême droite.
Les français ne sont pas dupes.

La pauvre girouette s'agite au gré des contradictions du boss Melenchon le 09/11/2025 à 09:39

Saura t'elle un jour réfléchir par elle même ?

Seark le 09/11/2025 à 09:11

A part beugler, elle et ses amis proposent quoi concrètement ??

